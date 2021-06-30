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Тема дняСитуация с ковидом ухудшается или нет? Прямой эфир

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В Минздраве НСО назвали условия для госпитализации при ковиде

Чаще всего госпитализируют больных с тяжелым течением, но есть исключения

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Сейчас в приоритете госпитализация тяжелых пациентов

Сейчас в приоритете госпитализация тяжелых пациентов

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Сейчас в Новосибирской области в приоритете госпитализация больных ковидом с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Об этом в прямом эфире НГС рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Замминистра рассказала о критериях госпитализации при ковиде.

— Тактика не поменялась. Это тяжесть состояния, наличие хронических заболеваний и пожилой возраст. Если брать осенне-зимний период, было больше госпитализаций бессимптомных. Сейчас мы госпитализируем, если человек не может самоизолироваться, например, он живет в общежитии. В этих случаях мы госпитализируем малосимптомных. Акцент сейчас один — оказывать помощь пациентам средней и тяжелой степени, — рассказала Елена Аксёнова.

Замминистра добавила, что при лечении дома следует вызвать врача из поликлиники, если он не приходит на вызов, позвонить по номеру 112 или в регистратуру. Подробнее о том, что делать, если к вам не приходит врач, мы писали здесь.

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коронавирус в Новосибирске
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