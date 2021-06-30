В Минздраве НСО назвали условия для госпитализации при ковиде

Сейчас в Новосибирской области в приоритете госпитализация больных ковидом с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Об этом в прямом эфире НГС рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
Замминистра рассказала о критериях госпитализации при ковиде.
— Тактика не поменялась. Это тяжесть состояния, наличие хронических заболеваний и пожилой возраст. Если брать осенне-зимний период, было больше госпитализаций бессимптомных. Сейчас мы госпитализируем, если человек не может самоизолироваться, например, он живет в общежитии. В этих случаях мы госпитализируем малосимптомных. Акцент сейчас один — оказывать помощь пациентам средней и тяжелой степени, — рассказала Елена Аксёнова.
Замминистра добавила, что при лечении дома следует вызвать врача из поликлиники, если он не приходит на вызов, позвонить по номеру 112 или в регистратуру. Подробнее о том, что делать, если к вам не приходит врач, мы писали здесь.