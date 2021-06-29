Иногда достаточно просто поесть: причины головной боли и способы от нее избавиться

Головная боль — это то, с чем мы сталкиваемся слишком часто, чтобы о ней не знать. Сегодня в нашей рубрике «Что у вас болит?» вместе с врачами разбираем основные причины головной боли и способы ее лечения.
Почему болит голова?
— Подавляющее большинство головных болей — это так называемые головные боли напряжения, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Они вызываются проблемами с шеей — есть шейный остеохондроз, отсюда напряжение мышц, отсюда головные боли. Такие боли, как правило, снимаются нестероидными противовоспалительными препаратами. Но это не лечит причину.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Это не опасная головная боль, но требующая лечения, если она возникает часто и нарушает качество жизни.
— Причины ее разнообразны: стресс, голод, переедание, смена погоды, переутомление, бессонница, ненормированный рабочий день, длительное сидение за компьютером или нахождение в одной позе, — говорит невролог Наталия Гурарий.
Наталия Гурарий — врач-невролог, кандидат медицинских наук. Специализируется на лечении головной боли, а также оказании помощи пациентам, перенесшим мозговые катастрофы и клещевые инфекции.
Врач отмечает, что есть также и вторичные головные боли, связанные с заболеванием, их вызвавшим (например, инсульт, травма головы, артериальная гипертензия), приемом некоторых лекарств (например, нитроглицерин) или чрезмерным употреблением анальгетиков (обезболивающих).
Отдельной группой стоят мигрени, которые сильно отличаются от обычных головных болей. При головной боли напряжения боль, как правило, ощущается со всех сторон и не пульсирует, а при мигрени голова болит с одной стороны, боль пульсирующая, появляется боязнь света и шума, тошнота или рвота. Еще один признак — мигрень усиливается после физической нагрузки, а головная боль напряжения — нет.
— Мигрени нельзя снять обычными обезболивающими, они возникают быстро, остро, могут длиться больше суток, — говорит Скороходов. — Как правило, мигреням предшествуют ауры — кто-то в это время определенные запахи чувствует, кто-то слышит звуки, мушки перед глазами летают.
Еще одна причина головных болей — высокое давление. Но речь идет о существенном, а не о незначительном повышении.
— Люди головные боли часто ассоциируют с давлением. Головные боли при давлении, как правило, ощущаются в затылочной части головы, и пациенты чаще их описывают как тяжесть, — говорит терапевт. — Кризовые состояния характеризуются мушками в глазах и тошнотой.
Измеряя давление, очень важно не допустить ошибок, которые не так уж и редки, — в этом материале мы разбирали основные. В первую очередь нужно расслабиться и несколько минут посидеть спокойно. Измеряя давление, нужно принять правильное положение тела: сесть на стул так, чтобы спина была прямая, ноги опирались на пол. Руку наполовину согнуть в локте и положить на стол, ноги поставить на пол, не перекрещивать и не поджимать их.
Сотрясение мозга тоже может давать головную боль, но такое бывает только в случае, когда были серьезно повреждены какие-то структуры. Насторожиться следует, если вы совсем недавно травмировались. Прошлые сотрясения не влияют.
Что делать, если болит голова?
Вызывать скорую нужно, если острая головная боль возникла впервые, чего прежде не было. Также следует обратить внимание, если, помимо нее, появились другие симптомы — речь нечеткая, изменения в зрении, резкая асимметричная слабость. Это уже повод подозревать инсульт.
— Если головная боль выраженной интенсивности и впервые возникла, то лучше вызвать СМП для исключения жизнеугрожающих состояний, в любом другом случае обращаться на прием к терапевту или неврологу, — говорит Наталия Гурарий.
Можно ли помочь себе самому?
Наталья Гурарий говорит, что если головная боль стереотипная, малоинтенсивная, не нарушает привычной жизнедеятельности, то ее можно потерпеть несколько часов, принимая меры — теплый душ, сон, прогулка на свежем воздухе. Обязательно поесть, если пропустили прием пищи. Иногда при головной боли помогают местные средства: прикладывание льда или местнораздражающие разогревающие мази. Противопоказаний к этим мерам нет, если это не острая интенсивная головная боль, сопровождаемая температурой или сопутствующими неврологическими жалобами.
Но если пациент обследован и знает, что у него бывают мигрени, а боль высокой интенсивности и нарушает его жизнедеятельность, то это повод принять анальгетик, а при неэффективности обратиться к врачу.
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