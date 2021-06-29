Иногда достаточно просто поесть: причины головной боли и способы от нее избавиться

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



Это не опасная головная боль, но требующая лечения, если она возникает часто и нарушает качество жизни.



— Причины ее разнообразны: стресс, голод, переедание, смена погоды, переутомление, бессонница, ненормированный рабочий день, длительное сидение за компьютером или нахождение в одной позе, — говорит невролог Наталия Гурарий.



Наталия Гурарий — врач-невролог, кандидат медицинских наук. Специализируется на лечении головной боли, а также оказании помощи пациентам, перенесшим мозговые катастрофы и клещевые инфекции.

Врач отмечает, что есть также и вторичные головные боли, связанные с заболеванием, их вызвавшим (например, инсульт, травма головы, артериальная гипертензия), приемом некоторых лекарств (например, нитроглицерин) или чрезмерным употреблением анальгетиков (обезболивающих).



Отдельной группой стоят мигрени, которые сильно отличаются от обычных головных болей. При головной боли напряжения боль, как правило, ощущается со всех сторон и не пульсирует, а при мигрени голова болит с одной стороны, боль пульсирующая, появляется боязнь света и шума, тошнота или рвота. Еще один признак — мигрень усиливается после физической нагрузки, а головная боль напряжения — нет.

