Измеряем давление правильно: 6 ошибок, которые нельзя допускать

— Нужно, чтобы человек находился в состоянии покоя, многие не соблюдают это правило, — говорит кардиолог Мехман Мамедов. — Если человек какую-то тяжесть поднял и сразу измерит давление — это не будет его обычным состоянием. Если человек понервничал, мерят давление — оно, как правило, выше, потому что идет спазм сосудов, нагрузка на сердце увеличивается, и пульс и давление могут повыситься. Должен быть покой не меньше десяти минут.

Мехман Мамедов — эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор.

Ошибка № 2 : неправильно сидеть



Для начала нужно принять правильное положение тела: сесть на стул так, чтобы спина была прямая, ноги опирались на пол. Руку наполовину согнуть в локте и положить на стол. Кардиолог Мехман Мамедов говорит, что в исключительных случаях можно измерять давление человеку, который лежит — если состояние не позволяет его посадить.

— Сидеть во время измерения артериального давления нужно с полной опорой стоп на пол, не перекрещивать ноги и не поджимать их, положить руку на стол, чтобы наложенная на плечо манжета была на уровне сердца, — говорит терапевт Юлия Стяжкина. — Перед измерением артериального давления пациент должен быть расслаблен.

