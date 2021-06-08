Измеряем давление правильно: 6 ошибок, которые нельзя допускать

В нашей постоянной рубрике «Что у вас болит?» мы регулярно возвращаемся к проблемам здоровья кровеносной системы, в том числе — артериального давления. Мы уже рассказывали о том, зачем нужны «верхний» и «нижний» показатели и чем они отличаются. А сегодня вместе с врачами разбираемся, как измерить давление правильно, не допустив самых распространенных ошибок. Их не так уж и много, но они могут существенно повлиять на результат.
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Как правило, пациенты измеряют артериальное давление на бегу, после психоэмоционального перенапряжения, или говорят во время измерения. Это всё может влиять на точность цифр.
— Нужно, чтобы человек находился в состоянии покоя, многие не соблюдают это правило, — говорит кардиолог Мехман Мамедов. — Если человек какую-то тяжесть поднял и сразу измерит давление — это не будет его обычным состоянием. Если человек понервничал, мерят давление — оно, как правило, выше, потому что идет спазм сосудов, нагрузка на сердце увеличивается, и пульс и давление могут повыситься. Должен быть покой не меньше десяти минут.
Мехман Мамедов — эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор.
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Для начала нужно принять правильное положение тела: сесть на стул так, чтобы спина была прямая, ноги опирались на пол. Руку наполовину согнуть в локте и положить на стол. Кардиолог Мехман Мамедов говорит, что в исключительных случаях можно измерять давление человеку, который лежит — если состояние не позволяет его посадить.
— Сидеть во время измерения артериального давления нужно с полной опорой стоп на пол, не перекрещивать ноги и не поджимать их, положить руку на стол, чтобы наложенная на плечо манжета была на уровне сердца, — говорит терапевт Юлия Стяжкина. — Перед измерением артериального давления пациент должен быть расслаблен.
Юлия Стяжкина — врач-терапевт, ассистент кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики Уральского государственного медицинского университета.
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Еще одна важная деталь: правильная установка манжеты. Для того, чтобы показатели были объективны, манжета должна находиться на одном уровне с сердцем. Это на 1–2 сантиметра выше сгиба локтя.
— Если ваш врач выявил ранее, что разница в артериальном давлении на правой и на левой руке конкретно у вас больше десяти миллиметров ртутного столба, то последующее измерение нужно проводить именно на той руке, где давление было максимальным, — говорит Стяжкина.
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Одежда может помешать измерить давление правильно. В идеале надевать манжету нужно на голую руку и так, чтобы рукав не был закатан, сдавливая плечо. Если совсем освободить руку невозможно — нужно, чтобы одежда не была толстой — ее складки будут создавать дополнительную компрессию в области плечевой артерии.
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Юлия Стяжкина рекомендует за тридцать минут до измерения артериального давления не курить и не употреблять ни кофе, ни чая — все это может повысить артериальное давление
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Мехман Мамедов говорит, что для получения наиболее объективных показателей нужно измерить давление повторно после двухминутного перерыва и ориентироваться на средние числа. Кроме того, делать это желательно утром и вечером, и записывать среднее давление утром и среднее давление вечером в специальный дневник. Это может пригодиться в дальнейшем — домашний мониторинг давления поможет доктору при диагностике, потому что в кабинете врача пациенты часто волнуются, и давление повышается.
Бонус: какой тонометр выбрать — механический или автоматический?
Автоматические тонометры накачивают воздух в манжету сами — это плюс, потому что люди часто не знают, каким должно быть давление в манжете. Но при этом, говорит кардиолог, они могут давать неточную информацию — механические в этом плане надежней. С другой стороны, «механика» требует определенных навыков: нужно правильно надеть и накачать манжету, установить мембрану стетофонендоскопа, равномерно спускать воздух из манжеты.
— И еще имеет значение, насколько правильно пациент понимает первую и пятую фазы тонов Короткова, и насколько правильно он может фиксировать систолическое и диастолическое («верхнее» и «нижнее». —
СЮЖЕТ
Также механическим тонометрам нужна периодическая поверка, а электронным — нет. Поэтому, считает терапевт, для домашнего скрининга и контроля гипертонической болезни измерение артериального давления можно проводить электронным тонометром.
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