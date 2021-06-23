Замминистра здравоохранения Елена Аксенова поставила прививку от коронавируса

Елена Аксенова, заместитель министра здравоохранения, поставила вакцину от коронавируса без контроля уровня антител. Она болела полгода назад. Последний раз проверяла уровень антител три месяца назад — тогда он был высоким.



— Я три месяца назад проверяла уровень антител [к коронавирусу], у меня тогда были антитела — иммуноглобулины G — в хорошем титре. Но с учетом того, что сейчас прошло больше шести месяцев после перенесенного коронавируса, я приняла решение о вакцинации без контроля уровня титров, — рассказала Елена Аксенова.