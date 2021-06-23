Замминистра здравоохранения Елена Аксенова поставила прививку от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области поставила прививку от коронавируса
Елена Аксенова, заместитель министра здравоохранения, поставила вакцину от коронавируса без контроля уровня антител. Она болела полгода назад. Последний раз проверяла уровень антител три месяца назад — тогда он был высоким.
— Я три месяца назад проверяла уровень антител [к коронавирусу], у меня тогда были антитела —
О своем желании вакцинироваться она сообщила
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области, Елена Аксенова решила своим примером ответить на частые вопросы: когда можно прививаться тому, кто переболел коронавирусом, и обязательно ли сдавать перед процедурой анализ на антитела. Как видите, замминистра здравоохранения перед вакцинацией не сдавала тест на антитела. НГС также уточнил у врачей, что будет, если антител было много и еще поставил препарат? И можно ли делать прививку в разгар третьей волны? На эти вопросы ответили новосибирские врачи.