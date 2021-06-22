«Наденешь две маски и молишься, чтобы не заразили». Пощадит ли ковид Сочи, куда всё едут и едут туристы

Кажется, и нет никакого ковида



Переполненные автобусы, жара и страшные пробки. Можно ли в таких условиях соблюдать меры безопасности, особенно если водители общественного транспорта экономят бензин и не включают кондиционеры, без маски можно задохнуться, а в маске вообще невозможно дышать. Здесь уже не до соблюдения мер безопасности. В торговые центры Сочи без масок не зайдешь, при этом внутри их ношение уже никто не контролирует, а в сетевых магазинах, на рынках, в общественном транспорте ношение защиты никто не контролирует.



Отдыхающая из Саратова Людмила Нечипоренко рассказала корреспонденту 93.RU, что решила не откладывать отдых и, несмотря на рост заболеваемости по всей стране, приехала в Сочи. Она признается, что в жарком субтропическом климате маски носить невозможно.



— У себя в городе всегда ношу маску в магазинах, общественном транспорте. А здесь вообще никто не надевает. Знаете, находишься на отдыхе и расслабляешься, кажется, и нет никакого ковида, вокруг люди без масок. Да и жарко, в транспорте вообще душно, маска через 5 минут мокрая вся, — говорит Людмила, при этом она не болела коронавирусной инфекцией и не вакцинировалась.

