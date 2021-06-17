Тренеров и поваров привили от ковида на рабочем месте: фото из фитнес-центра X-Fit и гастроинкубатора

Сотрудников фитнес-центра
Сегодня, 17 июня, в Новосибирске мобильные бригады медиков приехали в фитнес-клуб
Акцию запустили Минздрав и Минпромторг региона, ее идея состоит в том, чтобы предоставить возможность поставить вакцину от ковида в удобное время, практически на рабочем месте. Фитнес-сфера и общепит сильно пострадали от ковидных ограничений, которые вводились в прошлом году.
Как пояснил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, инициатива властей представителями этих бизнесов была встречена с пониманием. Выбрать вакцину в этом случае, правда, возможности не будет.
— Любая допущенная к применению вакцина повышает защиту человека от вирусов, — заметил Останин.
Президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Владимир Бурковский говорит, что каких-то обязательных для всех требований вакцинации члены федерации своим сотрудникам не предъявляют.
— Многие уже переболели и пока имеют иммунитет к этому заболеванию. Но тех, кто-то не болел или считает, что уровень иммунитета у него снизился, мы пригласили, и люди откликнулись с готовностью. Все понимают, что наша сфера не имеет права быть носителем и переносчиком инфекции.
По словам Бурковского, сотрудники понимают необходимость вакцинации, потому что «никто не хочет повторения локдауна». Представители фитнес-сферы также рассчитывают, что вакцинация поможет избежать убытков.
— Все входящие в ассоциацию фитнес-клубы поддерживают идею выездной вакцинации. Сегодня ставить прививку пришли не только сотрудники
Вакцинация по-прежнему считается единственным действенным способом борьбы с пандемией. Однако торопиться с прививкой стоит не всем. О противопоказаниях ко всем четырем используемым сейчас в России вакцинам читайте в материале корреспондента НГС Екатерины Бормотовой.