Тренеров и поваров привили от ковида на рабочем месте: фото из фитнес-центра X-Fit и гастроинкубатора

Сегодня, 17 июня, в Новосибирске мобильные бригады медиков приехали в фитнес-клуб X-Fit и гастроинкубатор на Красном проспекте, чтобы поставить сотрудникам прививки от ковида. Это была первая выездная вакцинация работников услуг, которые чаще всего контактируют с людьми. Прививки поставили фитнес-тренерам, поварам и официантам.

Акцию запустили Минздрав и Минпромторг региона, ее идея состоит в том, чтобы предоставить возможность поставить вакцину от ковида в удобное время, практически на рабочем месте. Фитнес-сфера и общепит сильно пострадали от ковидных ограничений, которые вводились в прошлом году.