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Тема дняВласти пригрозили Новосибирску ковидными запретами

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Тренеров и поваров привили от ковида на рабочем месте: фото из фитнес-центра X-Fit и гастроинкубатора

Всего за сегодня медики поставили 45 уколов

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Вакцинацию работников общепита проводили в гастроинкубаторе

Вакцинацию работников общепита проводили в гастроинкубаторе

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Сотрудников фитнес-центра X-Fit и гастроинкубатора в Новосибирске привили от ковида

Сегодня, 17 июня, в Новосибирске мобильные бригады медиков приехали в фитнес-клуб X-Fit и гастроинкубатор на Красном проспекте, чтобы поставить сотрудникам прививки от ковида. Это была первая выездная вакцинация работников услуг, которые чаще всего контактируют с людьми. Прививки поставили фитнес-тренерам, поварам и официантам.

Акцию запустили Минздрав и Минпромторг региона, ее идея состоит в том, чтобы предоставить возможность поставить вакцину от ковида в удобное время, практически на рабочем месте. Фитнес-сфера и общепит сильно пострадали от ковидных ограничений, которые вводились в прошлом году.

Как пояснил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, инициатива властей представителями этих бизнесов была встречена с пониманием. Выбрать вакцину в этом случае, правда, возможности не будет.

Руководство предприятий утверждает, что никого не заставляет ставить прививку

Руководство предприятий утверждает, что никого не заставляет ставить прививку

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Сегодня во время акции медики поставили <nobr class="_">45 прививок</nobr>, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО

Сегодня во время акции медики поставили 45 прививок, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО

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Выбрать вакцину при организованной вакцинации невозможно, придется ставить ту, что будет в наличии

Выбрать вакцину при организованной вакцинации невозможно, придется ставить ту, что будет в наличии

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— Любая допущенная к применению вакцина повышает защиту человека от вирусов, — заметил Останин.

Президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Владимир Бурковский говорит, что каких-то обязательных для всех требований вакцинации члены федерации своим сотрудникам не предъявляют.

Многие сотрудники ресторанов и фитнес-центров уже переболели, но иммунитет мог успеть ослабнуть

Многие сотрудники ресторанов и фитнес-центров уже переболели, но иммунитет мог успеть ослабнуть

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— Многие уже переболели и пока имеют иммунитет к этому заболеванию. Но тех, кто-то не болел или считает, что уровень иммунитета у него снизился, мы пригласили, и люди откликнулись с готовностью. Все понимают, что наша сфера не имеет права быть носителем и переносчиком инфекции.

Президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Владимир Бурковский

Президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Владимир Бурковский

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По словам Бурковского, сотрудники понимают необходимость вакцинации, потому что «никто не хочет повторения локдауна». Представители фитнес-сферы также рассчитывают, что вакцинация поможет избежать убытков.

— Все входящие в ассоциацию фитнес-клубы поддерживают идею выездной вакцинации. Сегодня ставить прививку пришли не только сотрудники X-Fit, но и другие. Мы ценим доверие к нашей сфере со стороны правительства Новосибирской области, работаем с соблюдением всех мер безопасности, призываем сотрудников ставить прививки, ведь для фитнес-клубов закрытие, переход в онлайн-формат очень болезненно, — говорит вице-президент Ассоциации операторов в области физической культуры и спорта Новосибирской области и управляющая фитнес-клубом X-Fit Ольга Колмакова.

Мобильные бригады <nobr class="_">медиков —</nobr> это сотрудники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн

Мобильные бригады медиков — это сотрудники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн

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Вакцинация по-прежнему считается единственным действенным способом борьбы с пандемией. Однако торопиться с прививкой стоит не всем. О противопоказаниях ко всем четырем используемым сейчас в России вакцинам читайте в материале корреспондента НГС Екатерины Бормотовой.

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