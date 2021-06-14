«Ощущения так себе»: как заподозрить беременность на раннем сроке и почему тест может обмануть — объясняет врач

Как определить беременность на раннем сроке? Любая женщина без раздумий назовет задержку и две полоски на тесте. Но всё не так просто, особенно для тех, кто хочет знать о беременности как можно раньше. Идеально, если прямо на следующий день. О косвенных признаках беременности и о гормонах, которые могут подарить ложную надежду, рассказали четыре обычные сибирячки и акушер-гинеколог Екатерина Сержантова.



Беременности нет, но она есть. Как так?



Если беременность — ваша цель, то вполне логично, что узнать о ней вы стремитесь как можно раньше. Очевидный шаг — сделать тест. Хотя врач Екатерина Сержантова предупреждает: тут всё неоднозначно, особенно если делать тест до задержки.

