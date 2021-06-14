«Ощущения так себе»: как заподозрить беременность на раннем сроке и почему тест может обмануть — объясняет врач

Как определить беременность на раннем сроке? Любая женщина без раздумий назовет задержку и две полоски на тесте. Но всё не так просто, особенно для тех, кто хочет знать о беременности как можно раньше. Идеально, если прямо на следующий день. О косвенных признаках беременности и о гормонах, которые могут подарить ложную надежду, рассказали четыре обычные сибирячки и акушер-гинеколог Екатерина Сержантова.
Беременности нет, но она есть. Как так?
Если беременность — ваша цель, то вполне логично, что узнать о ней вы стремитесь как можно раньше. Очевидный шаг — сделать тест. Хотя врач Екатерина Сержантова предупреждает: тут всё неоднозначно, особенно если делать тест до задержки.
— Если тест положительный, то беременность есть. А если отрицательный — то не факт, что вы не беременны. Может быть, просто рано — в моче не накопилось достаточное количество гормонов, чтобы тест среагировал. Есть чувствительные тесты, способные показать две полоски уже через две недели после оплодотворения или еще раньше, но и они правы не всегда.
И все-таки многие женщины умудряются предсказать свою беременность еще до того, как ее зафиксирует УЗИ. Они чутко ориентируются на перемены в ощущениях, а позже убеждаются, что верно истолковали сигналы.
Токсикоз и другие прелести (уже в первые дни)
На протяжении девяти месяцев женщина испытывает целый спектр эмоций и переживает массу новых ощущений. Не всегда они приятные.
— Есть косвенные признаки беременности — тошнота, изменения реакции на запахи и вкусовых пристрастий. Но достоверных данных на этот счет нет, — говорит акушер-гинеколог «Клиники Пасман» Екатерина Сержантова.
Одной из причин токсикоза считают конфликт клеток плода и матери, связанный с разницей генетического кода. Примерно к
— Каждая из трех моих беременностей начиналась с токсикоза. Мутить начинало сразу, буквально в первые дни. Ощущения так себе, зато не ошибешься, — рассказывает
Среди частых реакций отмечают и прожорливость. Редкие «счастливицы» испытывают особое беременное комбо — отменный аппетит и тошноту в придачу. Обычно такие состояния не требуют коррекции и проходят сами собой, но если возникает риск обезвоживания из-за частой рвоты, то имеет смысл начать принимать прописанные врачом препараты.
Недомогание и сонливость
Возможно, кто-то становится шустрой как электровеник, но чаще женщины, наоборот, начинают испытывать бессилие.
— Ощущение будто простыла: общая слабость, стала спать днем, хотя раньше такого не делала, — вспоминает начало первой беременности
Врачи советуют потенциальным мамам проходить перед зачатием прегравидарную подготовку (это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий по подготовке организма к полноценному зачатию и вынашиванию здорового ребенка). Это позволит укрепить организм, насытить его необходимыми витаминами и микроэлементами, компенсировать хронические заболевания. Тогда адаптация к новому состоянию пройдет проще.
Акушер-гинеколог Екатерина Сержантова добавляет, что на раннем сроке не должно быть жара, беременность — не болезнь:
— Температура может быть чуть выше, чем обычно, но оставаться в пределах нормы, до 37 °C. Это не обязательно ощущается.
Распирает от счастья
Еще один косвенный признак беременности — ощущение полноты… нет, не жизни.
— Я вдруг почувствовала, что живот надулся. Грудь тоже начала раздуваться, как будто кто-то меня воздухом накачал. Во второй раз показалось, что в животе появился шарик — такое пространство, пустота, как при голоде. В обоих случаях это произошло еще до подтверждения у врача, — делится
Екатерина Сержантова добавляет, что можно заподозрить беременность на очень раннем сроке, если начинаешь чаще, чем обычно, ходить в туалет. Еще может обостриться молочница, какие-то другие хронические процессы.
Шоу «Интуиция»
Организм может не подавать явных сигналов. И вроде есть соленые огурцы или жевать мел не тянет, нос не потерял ориентиры: лук пахнет луком, а роза — розой, энергия на уровне, настроение в норме. А что-то изменилось — неуловимо, но радикально.
— Никаких особенных ощущений в физическом плане не было. При этом я стала беречь живот, прикрывать рукой, проходя через турникет в метро. В толпе стала увертываться, защищаться. Если человек слишком близко подходил, могла его оттолкнуть. Это было инстинктивно, о беременности я не подозревала. Причем только постфактум осознала, что вот так себя вела. Было
Была, да сплыла: биохимическая беременность
Если уж очень хочется узнать, беременна ты или нет, можно сдать анализ на специфический гормон беременности — ХГЧ. Определить наличие в крови хорионического гонадотропина можно задолго до задержки менструации и правдивой реакции теста. Организм начинает выделять ХГЧ через несколько дней после зачатия.
Екатерина Сержантова предупреждает: поисками ХГЧ не стоит фанатично увлекаться. Не нужно бежать в процедурный кабинет после каждого акта любви. Физический вред взятие нескольких миллилитров крови, конечно, не нанесет. А вот морально пострадать можно — когда ХГЧ подтверждает беременность, а затем приходят месячные.
— Есть такой термин «биохимическая беременность». Это когда овуляция случилась, яйцеклетка оплодотворилась, но не прикрепилась. То есть ХГЧ начал выделяться, но затем ооцит отторгся. Женщина, если не делает анализ, обычно и не знает, что беременность была. И это нормально, такое бывает. Это не должно вызывать избыточные волнения и поиск несуществующих проблем. Потом такая женщина будет страдать, что у нее столько раз была неудачная беременность. Но по факту это ничего особенного может и не значить.
В качестве резюме Екатерина Сержантова рекомендует в первую очередь обращать внимание на задержку месячных. Менструация не пришла вовремя, значит, стоит сделать мочевой тест. Если он не определил беременность, тогда сдаем анализ крови на ХГЧ. А косвенные признаки беременности могут быть обманчивы. Возлагать надежды на них не стоит. Но потом, когда врач сообщит радостную новость, сможете воскликнуть: «Я же говорила!»
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