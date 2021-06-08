10 простых шагов: история девушки, которая похудела на 10 килограммов без великих усилий и труда

Наша коллега Елена Штань рассказала, как у нее получилось похудеть без вреда для здоровья и без больших усилий. Публикуем ее колонку.



Изредка, видя себя в зеркале, грущу по 46-килограммовой себе (и 20-летней притом). Если пробег по паспорту не скрутить, то вот с лишним весом я твердо решила проститься полтора года назад. Вернуться к 46 мне не показалось здоровой идеей, и я поставила простую и реалистичную цель «минус 10 кг » (которая была на тот момент сияющей несбыточной мечтой).



Кажется, именно 10 килограммов могут довольно сильно поменять внешний вид человека, подарить новый размер одежды (оверсайз не предам, не просите) и, даже важнее, сильно поменять множество привычек. Дисклеймер: далее текст строго на моем опыте, я прохожу ежегодные обследования и полностью в курсе своего состояния здоровья, включая гормональный статус.