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Елена Штань

Директор по развитию коммерческого контента
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Елена Штань

Директор по развитию коммерческого контента

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10 простых шагов: история девушки, которая похудела на 10 килограммов без великих усилий и труда

Елена Штань поделилась своим личным опытом. Публикуем ее авторскую колонку

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Елена рассказала, как похудеть на 10 килограммов

Елена рассказала, как похудеть на 10 килограммов

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Наша коллега Елена Штань рассказала, как у нее получилось похудеть без вреда для здоровья и без больших усилий. Публикуем ее колонку.

Изредка, видя себя в зеркале, грущу по 46-килограммовой себе (и 20-летней притом). Если пробег по паспорту не скрутить, то вот с лишним весом я твердо решила проститься полтора года назад. Вернуться к 46 мне не показалось здоровой идеей, и я поставила простую и реалистичную цель «минус 10 кг» (которая была на тот момент сияющей несбыточной мечтой).

Кажется, именно 10 килограммов могут довольно сильно поменять внешний вид человека, подарить новый размер одежды (оверсайз не предам, не просите) и, даже важнее, сильно поменять множество привычек. Дисклеймер: далее текст строго на моем опыте, я прохожу ежегодные обследования и полностью в курсе своего состояния здоровья, включая гормональный статус.

Итак, 10 шагов от 10 килограммов.

1. Интервальное голодание — звучит сурово, на деле это концепт режима питания, согласно которому можно есть 8 часов и не есть 16 в сутки. Логика простая — всем нужен отдых и желудку тоже, дайте телу переработать всё съеденное. Удобство — можно выбрать жить без ранних завтраков или поздних ужинов. Я избавилась от ужинов, но, если в плане на вечер встреча в ресторане или за ужином у друзей, всегда можно позавтракать значительно позже или ограничиться обедом.

2. Я взвешиваюсь почти каждый день, весы через приложение дают данные о проценте жира, воды и мышц. В сумме это позволяет очень хорошо отслеживать изменения. Кроме того, я поняла, что для меня норма — изменение веса в районе килограмма из-за более плотного ужина, жаркого дня, дня цикла и др. А не падать в обморок от того, что после рисинки в обед я набрала как после недели на бургерах.

3. Завтрак для меня — самая важная еда за день, в выходные он может быть из блинов, выпечки, чего угодно, по будням — вареные яйца, яишенка, бутерброд, творожок (обычный, сахаросодержащий). Каша — почти бесполезная еда, которая переваривается за 5 минут. Не извожу себя больше овсянкой на воде. Завтракаю я до 10 утра почти всегда.

4. Кстати, о воде — про два литра вы уже слышали, но для меня это оказалось много, чаще всего я обхожусь 4–5 стаканами. Вечером воды пью совсем немного, чтобы избежать отеков. Никаких сладких напитков. Изредка — кола зеро.

5. Отеки — это очень большая часть лишнего веса, организму надо достаточно воды и достаточно времени, чтобы ее вывести. Помимо питьевого режима, еще важно снизить употребление соли, особенно на ночь. Простой пример — роллы (даже на обед) каждое утро давали мне привес в районе килограмма. Кило жира вы не наберете за день, даже если постараетесь, это именно вода, которая накопилась из-за соли. Сюда же соленые сыры, деликатесы, вяленое в соли, фастфуд и прочие радости жизни: соль — самый частый усилитель вкуса. Поскольку закусывать нечем, пить тоже смысла нет, тем более отеки от алкоголя (любого) выводятся дольше, а сладкие коктейли — это почти то же, что молочные. Совсем проститься с винными вечерами я не хочу: ужин с вином = обед с курогрудью.

6. Я не пью кофе с молоком еще со времен диеты с подсчетом калорий, кофе с молоком — углеводная бомба, если вы пьете его чаще одного раза в день. Мне повезло, и американо для меня любимый напиток (60 калорий против 300 на порцию). Если вдруг каким-то чудом я захочу красиво сидеть с капучино у окна кофейни — засчитываю за отдельный прием пищи, и никакого круассана к нему не положено.

7. Выпечка — мое слабое место. Самое вкусное в мире — кусок торта со сгущенкой и орехами. Последний раз я его ела года три назад. Но это не отменяет закона выходного дня — когда любую выпечку можно на завтрак, закона бутерброда — на черном хлебе можно, закона ПМС — в этот день нет смысла сильно себя ограничивать. В итоге хлеб я скорее ем, чем полностью исключила, но в сильно ограниченном количестве.

8. Всегда лучше не съесть, чем съесть лишнего. Если можешь обойтись одним блюдом на обед и завтрак — обойдись. В то же время голод не надо терпеть, поэтому единственное блюдо должно быть сытным достаточно. Хороший завтрак и обед — заклинание от перекусов. Можешь съесть что-то полезное — съешь. Между салатом оливье и салатом из капусты с морковкой всегда выбираю второе. Между овощным гарниром, гречкой и макаронами — первые два. Нежирная рыба и жирное мясо, с соусом или без, с сыром или без, много компонентов блюда или минимум — всегда делаю выбор в пользу более здоровой альтернативы. При этом совершенно не нужно искать в меню спаржу на пару без всего, хватит даже небольшого шага между менее и более вредным.

9. Спорт без насилия очень важен. Я много раз пробовала разные занятия, но нигде не продержалась дольше нескольких месяцев. Как-то раз даже купила абонемент на фитнес, сходила два раза, а платила еще четыре месяца. Тут важно найти свой тип активности, которая будет работать с мышцами, редко занятыми в обычной жизни, фитнес, находящийся очень близко от дома, и вид спорта, который не бесит. Я выбрала индивидуальные занятия ОФП с тренером и растяжку. Понимаю, что в олимпийской сборной мне вряд ли уготовано место, зато в режиме двух занятий в неделю могу просуществовать долго и очень комфортно.

10. Долго и комфортно — главный секрет успеха. Базовые принципы питания и активности, кмк, должны быть такими, чтобы их можно было соблюдать достаточно долго без великих усилий и вреда. Есть уникумы, которые получают титул айронмена, делают 500 берпи в день и живут на одной руколе. Но я так не смогу, да и не хочу, все-таки я живу не ради рельефа пятой точки и размера XS.

Ранее Елена Штань порассуждала о женской доле и поделилась секретами, как получать от жизни удовольствие.

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