10 простых шагов: история девушки, которая похудела на 10 килограммов без великих усилий и труда

Наша коллега Елена Штань рассказала, как у нее получилось похудеть без вреда для здоровья и без больших усилий. Публикуем ее колонку.
Изредка, видя себя в зеркале, грущу по
Кажется, именно 10 килограммов могут довольно сильно поменять внешний вид человека, подарить новый размер одежды (оверсайз не предам, не просите) и, даже важнее, сильно поменять множество привычек. Дисклеймер: далее текст строго на моем опыте, я прохожу ежегодные обследования и полностью в курсе своего состояния здоровья, включая гормональный статус.
Итак, 10 шагов от 10 килограммов.
1. Интервальное голодание — звучит сурово, на деле это концепт режима питания, согласно которому можно есть
2. Я взвешиваюсь почти каждый день, весы через приложение дают данные о проценте жира, воды и мышц. В сумме это позволяет очень хорошо отслеживать изменения. Кроме того, я поняла, что для меня норма — изменение веса в районе килограмма из-за более плотного ужина, жаркого дня, дня цикла и др. А не падать в обморок от того, что после рисинки в обед я набрала как после недели на бургерах.
3. Завтрак для меня — самая важная еда за день, в выходные он может быть из блинов, выпечки, чего угодно, по будням — вареные яйца, яишенка, бутерброд, творожок (обычный, сахаросодержащий). Каша — почти бесполезная еда, которая переваривается за
4. Кстати, о воде — про два литра вы уже слышали, но для меня это оказалось много, чаще всего я обхожусь
5. Отеки — это очень большая часть лишнего веса, организму надо достаточно воды и достаточно времени, чтобы ее вывести. Помимо питьевого режима, еще важно снизить употребление соли, особенно на ночь. Простой пример — роллы (даже на обед) каждое утро давали мне привес в районе килограмма. Кило жира вы не наберете за день, даже если постараетесь, это именно вода, которая накопилась из-за соли. Сюда же соленые сыры, деликатесы, вяленое в соли, фастфуд и прочие радости жизни: соль — самый частый усилитель вкуса. Поскольку закусывать нечем, пить тоже смысла нет, тем более отеки от алкоголя (любого) выводятся дольше, а сладкие коктейли — это почти то же, что молочные. Совсем проститься с винными вечерами я не хочу: ужин с вином = обед с курогрудью.
6. Я не пью кофе с молоком еще со времен диеты с подсчетом калорий, кофе с молоком — углеводная бомба, если вы пьете его чаще одного раза в день. Мне повезло, и американо для меня любимый напиток (60 калорий против 300 на порцию). Если вдруг каким-то чудом я захочу красиво сидеть с капучино у окна кофейни — засчитываю за отдельный прием пищи, и никакого круассана к нему не положено.
7. Выпечка — мое слабое место. Самое вкусное в мире — кусок торта со сгущенкой и орехами. Последний раз я его ела года три назад. Но это не отменяет закона выходного дня — когда любую выпечку можно на завтрак, закона бутерброда — на черном хлебе можно, закона ПМС — в этот день нет смысла сильно себя ограничивать. В итоге хлеб я скорее ем, чем полностью исключила, но в сильно ограниченном количестве.
8. Всегда лучше не съесть, чем съесть лишнего. Если можешь обойтись одним блюдом на обед и завтрак — обойдись. В то же время голод не надо терпеть, поэтому единственное блюдо должно быть сытным достаточно. Хороший завтрак и обед — заклинание от перекусов. Можешь съесть что-то полезное — съешь. Между салатом оливье и салатом из капусты с морковкой всегда выбираю второе. Между овощным гарниром, гречкой и макаронами — первые два. Нежирная рыба и жирное мясо, с соусом или без, с сыром или без, много компонентов блюда или минимум — всегда делаю выбор в пользу более здоровой альтернативы. При этом совершенно не нужно искать в меню спаржу на пару без всего, хватит даже небольшого шага между менее и более вредным.
9. Спорт без насилия очень важен. Я много раз пробовала разные занятия, но нигде не продержалась дольше нескольких месяцев. Как-то раз даже купила абонемент на фитнес, сходила два раза, а платила еще четыре месяца. Тут важно найти свой тип активности, которая будет работать с мышцами, редко занятыми в обычной жизни, фитнес, находящийся очень близко от дома, и вид спорта, который не бесит. Я выбрала индивидуальные занятия ОФП с тренером и растяжку. Понимаю, что в олимпийской сборной мне вряд ли уготовано место, зато в режиме двух занятий в неделю могу просуществовать долго и очень комфортно.
10. Долго и комфортно — главный секрет успеха. Базовые принципы питания и активности, кмк, должны быть такими, чтобы их можно было соблюдать достаточно долго без великих усилий и вреда. Есть уникумы, которые получают титул айронмена, делают 500 берпи в день и живут на одной руколе. Но я так не смогу, да и не хочу, все-таки я живу не ради рельефа пятой точки и размера XS.
Ранее Елена Штань порассуждала о женской доле и поделилась секретами, как получать от жизни удовольствие.
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