Почему люди боятся прививок: разбираем популярные страшилки о вакцинах с врачом и биологом

Это не совсем так. В России темпы вакцинации действительно оставляют желать лучшего. В стране сейчас привито примерно 11% населения. А для коллективного иммунитета нужно привить 50–70%. Поэтому сейчас результаты вакцинации просто размываются в новых случаях.



Но в странах, где в результате вакцинации коллективный иммунитет уже есть, люди почти не болеют, а власти постепенно снимают коронавирусные ограничения.



В Израиле, где привито 62% населения, власти заявили о завершении эпидемии коронавируса в стране — в сутки там выявляют не более 50 новых случаев. Хотя ещё в начале года было около 7–8 тысяч новых случае в сутки.



Также о прекращении эпидемии заявили в Сан-Марино. Там прививку получили 74% жителей. Причем 90% всех прививок — это «Спутник V». Новых случаев в Сан-Марино почти не фиксируют, а последние смерти от ковида были ещё в апреле.



Положительная динамика есть и в других странах, где привито больше 50% населения. В Великобритании в сутки выявляют около 3 тысяч новых случаев. Хотя в начале года было большее 50 тысяч. В Венгрии — 300 новых случае в сутки, а ещё в марте было около 9 тысяч. В России же, где пока привито 11% населения, заболеваемость в начале года была на уровне 20 тысяч в сутки, к апрелю опустилась до уровня 8–9 тысяч и сейчас остаётся примерно такой же.