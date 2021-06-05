Почему люди боятся прививок: разбираем популярные страшилки о вакцинах с врачом и биологом

1
Вакцина ослабляет иммунитет
Всё наоборот — вакцина укрепляет иммунитет, стимулируя защитные механизмы. При вакцинации в организм вводят не сам патоген, а либо ослабленные частицы вируса/бактерии, или инактивированный возбудитель, или же вообще только его отдельные фрагменты. Наша иммунная система на это реагирует и вырабатывает специальные молекулы — антитела, которые при контакте с настоящей инфекцией будут ее обезвреживать. Также формируются клетки памяти, которые будут нести информацию о строении подобных антител и помогут создавать их в будущем. Поэтому если в такой тренированный организм попадет инфекция, с которой он уже знаком, то иммунная система среагирует быстрее и эффективнее.
— Это как пожарная тревога: звучит сирена, все учатся спокойно выходить из здания, спускаться по пожарным лестницам, — объясняет Антонина Обласова, биолог, соучередительница НКО «Коллективный иммунитет», — После такой тренировки все знают, что надо делать и куда надо идти. И в случае реальной чрезвычайной ситуации сработает мышечная память. То же самое с прививками — организм знакомится с фотороботом преступника и когда встречается с реальной инфекцией, то уже не раздумывает опасна она или нет, а сразу действует. Вакцина — это обучение иммунитета.
Антонина Обласова — биолог, в 2009 году закончила магистратуру биологического факультета СПбГУ, специалист по промышленным биотехнологиям. С февраля 2018 года ведет научно-популярный блог «Антонина о вакцинах».
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2
Даже если сделать прививку, то всё равно можно заболеть
Случаи, когда человек заболел после прививки, действительно бывают и стопроцентной защиты прививка не даёт. Причин почему вакцина не сработала много. Вот основные из них:
- Индивидуальные особенности организма. У кого-то иммунная система реагирует достаточно активно и вырабатывает много антител, а у кого-то более пассивно. Например, у пожилых людей иммунный ответ после вакцинации в среднем ниже, чем у молодых.
- Неправильное хранение вакцины. Особенно это касается «живых» вакцин (содержащие ослабленную бактерию или вирус), которые из-за неправильного хранения могут утратить свою эффективность.
- Неправильное введение вакцины. Иногда средний медперсонал неправильно делают инъекцию, что также снижает эффективность прививки. Большинство вакцин вводится внутримышечно. Делать укол нужно в дельтовидную мышцу плеча под углом 90 градусов. Но иногда инъекцию делают подкожно (под углом 45 градусов) — так вакцина действует менее эффективно, а также может вызвать местные реакции.
- «Прорыв» иммунитета — это когда в организм попадает так много возбудителя, что иммунная система просто не справляется с нагрузкой. В качестве примера Антонина Обласова приводит знакомого врача инфекциониста, которая уже трижды переболела ковидом.
— Она врач-инфекционист, она всё время тесно контактирует с больными ковидом. У неё повышенные риски, и она несмотря на средства защиты получает высокие дозы этого вируса. Плюс, возможно, за счёт мутаций, может попадаться какой-то другой вариант вируса. В принципе и у переболевших есть шанс заболеть и у привитых. Но у привитых этот шанс намного ниже.
Но в целом таких случаев немного. И даже если вакцина не защитила полностью, то все равно привитый человек перенесет заболевание в более легкой форме. Ведь часть инфекции будет нейтрализовано, а его иммунитет уже прошел «тренировку».
— Если мы видим по результатам клинических испытаний, что какая-то прививка на 95% снижает вероятность заболеть. Нам не нужно проверять каждого: сработала она у него или нет. Если 95% не будут болеть, то и остальные 5%, у которых прививка не сработала, тоже не будут болеть за счёт коллективного иммунитета. Им просто негде будет встретить инфекцию, — говорит Антонина Обласова.
Не всегда после вакцинации формируется пожизненный иммунитет. Поэтому для профилактики некоторых заболеваний требуются регулярные ревакцинации. Например, против дифтерии и столбняка прививаться нужно раз в 10 лет — примерно за это время из организма уходят антитела.
— Что касается «Спутника V», то из института Гамалеи есть информация, что прививка будет действовать в течении двух лет, — рассказывает Елизавета Гаммель, — Я привилась «Спутником» ещё в том году в июле, когда она только регистрацию получила. И каждый месяц я контролирую уровень антител. Год прошёл — антитела есть. При этом я не болела, но контактировала с людьми, у которых был подтверждён коронавирус. Не заболела ни разу. У меня был на вакцинации мужчина, пожилой, он привился в сентябре, у него через полгода пропали антитела, и он привился сейчас второй раз. Будем смотреть как у него антитела будут подниматься.
Елизавета Гаммель — врач-педиатр. Окончила педиатрический факультет ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет». Занимается вакцинацией детей и взрослых.
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3
Вакцинация идет уже полгода, а люди в России продолжают болеть — значит прививки не работают
Это не совсем так. В России темпы вакцинации действительно оставляют желать лучшего. В стране сейчас привито примерно 11% населения. А для коллективного иммунитета нужно привить 50–70%. Поэтому сейчас результаты вакцинации просто размываются в новых случаях.
Но в странах, где в результате вакцинации коллективный иммунитет уже есть, люди почти не болеют, а власти постепенно снимают коронавирусные ограничения.
В Израиле, где привито 62% населения, власти заявили о завершении эпидемии коронавируса в стране — в сутки там выявляют не более 50 новых случаев. Хотя ещё в начале года было около 7–8 тысяч новых случае в сутки.
Также о прекращении эпидемии заявили в Сан-Марино. Там прививку получили 74% жителей. Причем 90% всех прививок — это «Спутник V». Новых случаев в Сан-Марино почти не фиксируют, а последние смерти от ковида были ещё в апреле.
Положительная динамика есть и в других странах, где привито больше 50% населения. В Великобритании в сутки выявляют около 3 тысяч новых случаев. Хотя в начале года было большее 50 тысяч. В Венгрии — 300 новых случае в сутки, а ещё в марте было около 9 тысяч. В России же, где пока привито 11% населения, заболеваемость в начале года была на уровне 20 тысяч в сутки, к апрелю опустилась до уровня 8–9 тысяч и сейчас остаётся примерно такой же.
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4
Во время вакцинации также заражают коронавирусом
Переболеть настоящей инфекцией и вакцинироваться — это не одно и тоже. Действующим веществом большинства вакцин являются либо убитые патогены, либо их отдельные фрагменты. Эта субстанция не размножается, как живой патоген, а значит и не вызывает болезнь. Некоторые вакцины содержат живой, но ослабленный, «одомашненный» патоген. Но воздействуют на организм они несравнимо легче «дикой» инфекции. Это лишь демоверсия болезни.
Вакцина «Спутник V» — это векторная вакцина. В ней нет даже ослабленных частиц коронавируса. Вместо этого она содержит безопасный аденовирус (обычная простуда). Только у этого вируса отключен ген, ответственный за размножение, а внутрь него встроен ген коронавируса, кодирующий один из белков с его поверхности (S-белок). То есть этот аденовирус выступает в роли курьера. Попав в организм, он проникает в клетки нашего организма (непосредственно вблизи места инъекции) и передает им рецепт по производству коронавирусного белка. Клетки начинают его синтезировать, и это провоцирует иммунный ответ — будто бы в организм действительно попал коронавирус. Боль на месте укола, температура и прочие симптомы — свидетельство того, что иммунная система работает и начала вырабатывать иммунитет.
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5
Вакцину от коронавируса толком не испытали, поэтому неизвестно какие от нее будут последствия
Это не так. Все вакцины проходили клинические испытания. Тот же «Спутник» испытали на 14 964 человек, из которых почти 5 тысяч получили плацебо. Результаты этого исследования опубликовали в авторитетном медицинском журнале Lancet. В группе, которые получили вакцину, заболело 16 человек, а в группе плацебо — 62 человека. Серьезные случаи заболевания были только в группе плацебо. У большинства из вакцинированной группы выработались антитела и были небольшие побочные эффекты, вроде повышенной температуры. Общая эффективность вакцины составила 91,6%.
Если вы не доверяете официальным исследованиям, то можно изучить «народные» отчёты о вакцинации. Привитые люди выкладывали в телеграм-чате короткие отчеты о своем самочувствии и данные об антителах. В итоге набралось 5485 таких «народных» отчётов. Эти данные примерно соответствуют официальным исследованиям — антитела выработались у 95,7% вакцинированных.
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6
Прививки вызывают аутизм
Это заблуждение появилось после публикации статьи Эндрю Уэйкфилда в журнале Lancet в 1998 году. Это статья до сих пор есть на сайте журнала, но теперь она сопровождается большой красной надписью «Отозвано».
Уэйкфилд пришёл к выводу, что у примерно дюжины детей симптомы аутизма появились вскоре после комплексной прививки от кори, краснухи и эпидемического паротита. Согласно его гипотезе, аутизм у детей вызывал консервант на основе ртути — тиомерсал, который содержался в вакцине.
Позднее это исследование было опровергнуто. Оказалось, что симптомы аутизма у некоторых детей были ещё до прививки. А самого Уэйкфилда заподозрили в предвзятости — за полгода до публикации в Lancet он запатентовал собственный препарат от кори.
— Уже давно появились масштабные исследования, которые показали, что частота аутизма у привитых и непривитых не отличается. На больших выборках это особенно видно. В отличие от выборки в 12–13 человек у Уэйкфилда. Причем такой нерепрезентативной, — пациентов для исследования он подбирал среди противников прививок, объясняет Антонина Обласова.
Чтобы опровергнуть это исследование в Дании проанализировали здоровье всех детей, родившихся с 1991 по 1998 год — это почти полмиллиона детей, из них 440 655 были вакцинированы, а 96 648 — нет. Среди привитых детей аутизм был у 269 детей (0,06%), а у не привитых — 47 (0,05%). В итоге в процентном соотношении получалось, что шанс заболеть аутизмом у непривитых детей примерно такой же, как и у привитых.
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7
Прививки вызывают бесплодие
Это относительно свежее заблуждения о вакцине, пошло оно скорее всего из-за самого коронавируса. Так как у некоторых пациентов во время болезни были воспаления половых органов. Но подтвержденных случаев бесплодия после ковида не было.
И по всей видимости, вакцины против коронавируса стали бояться после распространения этой информации. В ВОЗ заявили, что всё это слухи и никаких доказательств того, что вакцины вызывают бесплодие нет.
— Вакцина от коронавируса не уходит дальше места инъекции (дельтовидной мышцы). Она не утекает в мозг, яичники, матку или в другие органы. Вся реакция проходит там. Потом центр событий переносится в ближайшие лимфоузлы, где происходит обработка этой информации. Поэтому если мы не размножаемся плечами или лимфоузлами, то на нашу репродуктивную функцию вакцинация влиять не будет, — говорит Антонина Обласова.
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8
Я никогда не делал прививки, но ничем и не болел
Такое вполне может быть, если в обществе есть коллективный иммунитет или сама болезнь не настолько заразная. Многие годами не делали прививки от гриппа, но и не болели им. Правда, в отличие от гриппа, коронавирус более заразный. Так что шансов пересидеть болезнь меньше.
Также важно понимать, что вакцинация защищает не только тех, кто привился, но и тех, у кого есть противопоказания. Чем больше будет в обществе людей с иммунитетом, тем больше будут защищены благодаря им люди, которые не могут вакцинироваться по состоянию здоровья.
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9
Это не вакцинация, а чипирование населения
Нет таких технологий, которые позволяли бы вводить чип вместе с вакциной. Этот чип должен быть очень маленький — внутренний диаметр иглы шприца примерно равен 0,4–0,6 мм. И при этом быть очень сложным и функциональным. Ведь согласно теории заговора чип собирает информацию о человеке, передает ее на 5G вышки и может управлять поведением человека.
Современные импланты даже близко ничего подобного не умеют. Да и размеры у них намного больше — около 2 мм. Подобные чипы вживляют домашним животным. Некоторые энтузиасты добровольно вживляют себе импланты в ладонь между указательным и большим пальцем. Правда используют такие чипы для банального хранения медицинских данных, ключей безопасности, биткоин кошельков и так далее. То есть они мало чем отличаются от NFC-чипа в банковской карте.
Вот, например, история врача из Новосибирска, который для удобства вживил себе 6 чипов. Больше он не носит с собой пропуска и открывает двери между отделениями просто прикосновением руки.
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10
Бонус: как работает вакцина, когда попадает в организм
Для того, чтобы меньше бояться вакцин нужно понимать как они работают. Чтобы было проще разобраться, мы покажем это одной картинкой.
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