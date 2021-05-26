Временный пункт вакцинации от ковида появится в «Чистой Слободе». Публикуем расписание

Еще один пункт вакцинации от коронавируса появится в Новосибирске
В субботу, 29 мая, в микрорайоне «Чистая Слобода» откроется и будет работать временный пункт вакцинации от коронавируса. Он проработает две недели — с 29 мая по 13 июня.
Пункт вакцинации организовывает поликлиника
— Всем желающим сделать прививку необходимо взять паспорт, полис, СНИЛС и прийти по указанному адресу. Вакцинация проводится взрослым старше 18 лет бесплатно и на добровольной основе, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Летом медики вновь приедут в «Чистую Слободу», чтобы повторно вакцинировать всех, кто привьется первым компонентом.
Время работы пункта: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 15:00 до 19:00.
На прошлой неделе мобильный пункт вакцинации открылся в ТЦ «Река» на Речном вокзале. Здесь мы публиковали расписание его работы. Также работают пункты в «Сан Сити», «Эдеме» и в ТЦ «МЕГА».