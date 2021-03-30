Когда без операции не обойтись? Пять вопросов врачам о похудении

Начинать нужно с эндокринолога, чтобы понять, нет ли каких-то эндокринных нарушений. Это справедливо для всех пациентов, как с небольшим, так и с существенным избытком массы тела. Выбор лечения будет зависеть от того, чем ожирение вызвано, но, поскольку мы уже выяснили, что, как правило, всё дело в питании, о нем и поговорим.



— Когда ожирение вызвано избыточным питанием — видов лечения, собственно говоря, два: консервативное и хирургическое, — говорит Цап. — Консервативное включает в себя работу с диетологом и психологом, потому что большинство ожирений на сегодняшний день связано с расстройством пищевого поведения, стрессами, нагрузками. Хирургическое лечение — это различные виды бариатрических вмешательств, которые не исключают впоследствии работу с диетологом и психологом, потому что причина ожирения чаще всего скрыта в психике человека.



Бариатрия — направление в хирургии, которое занимается лечением ожирения. К бариатрической хирургии относятся такие операции, как бандажирование желудка и его шунтирование, не относится — липосакция.

— Медикаментозное лечение существует, но назначить такую терапию могут только эндокринологи, — говорит Татьяна Киселева. — Оно работает только в комплексе с правильным питанием. Лучше не доводить до ожирения, начинать следить за питанием уже на этапе появления избыточной массы тела. Можно удерживать избыточную массу тела, если она уже появилась, пожизненно. Взрослые люди имеют возможность и должны управлять своим весом, я бы на этом сделала акцент.



Диетолог распишет, как правильно питаться. Назначая какие-то диеты, нужно всегда учитывать сопутствующие заболевания, которыми страдает человек, поэтому нужна консультация диетолога. Киселева подчеркивает, что голодать нельзя, нужно есть маленькими порциями несколько раз в сутки: три основных приема пищи и можно перекусы делать. Завтрак, обед и ужин должны быть полноценными, но не обильными.

