Когда без операции не обойтись? Пять вопросов врачам о похудении

1
Ожирение — это болезнь?
Да. Такой диагноз могут поставить на основе превышения индекса массы тела. Считают врачи его так: масса тела в килограммах делится на рост в метрах (в квадрате).
— ИМТ от 20 до 25 считается нормальным. Превышение индекса до 30 — это избыточная масса тела, от 30 до 35 — первая степень ожирения, 35–40 — вторая, выше 40 ИМТ — это морбидное ожирение, что в переводе означает «смертельное». Оно ведет к сокращению сроков и качества жизни, — говорит бариатрический хирург Станислав Цап. — У людей азиатского происхождения ИМТ считается грубо говоря минус два, потому что у них более метаболически активна жировая ткань, поэтому у них проблемы начинаются при меньшем индексе массы тела. У спортсменов индекс массы тела считается немного по-другому, потому что у них нормальный вес превышен за счет того, что мышечной массы гораздо больше.
Станислав Цап — бариатрический хирург, заведующий хирургическим отделением клиники «УГМК-Здоровье».
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2
Дело только в переедании?
По данным разных врачей, от
— Основной причиной остается избыточное питание: калорий поступает больше, чем расходуется, — говорит Станислав Цап. — Поэтому, когда люди говорят: «Я мало ем», никто и не спорит, что они мало едят. Просто они едят больше, чем им нужно.
— С эндокринным ожирением мы легко справляемся, а вот избыточное питание — сложнее, — говорит доктор медицинских наук Татьяна Киселева. — Есть фактор наследования: если структура питания в семье всегда была с перееданием, то, конечно, эта модель закрепляется, даже вырастая, человек всё время переедает. Но переедание — это не болезнь. Склонность к ожирению бывает у людей, которые наследуют нарушение обмена веществ. Реагировать нужно уже на первый звоночек — избыточную массу тела: переходить на правильное питание.
Татьяна Киселева — доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского государственного медицинского университета.
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3
Может ли ожирение быть здоровым?
Доктор Станислав Цап говорит, что есть такое понятие, как метаболически здоровое ожирение — когда избыток массы тела не привел ни к каким заболеваниям.
— Многие люди имеют небольшой избыток массы тела, но это не вызывает у них никаких проблем ни с суставами, ни с давлением, — объясняет врач. — Тогда лечить ожирение, по сути, не надо. Когда появляются проблемы со здоровьем, тогда этим вопросом надо однозначно заниматься.
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4
Как лечат ожирение?
Начинать нужно с эндокринолога, чтобы понять, нет ли каких-то эндокринных нарушений. Это справедливо для всех пациентов, как с небольшим, так и с существенным избытком массы тела. Выбор лечения будет зависеть от того, чем ожирение вызвано, но, поскольку мы уже выяснили, что, как правило, всё дело в питании, о нем и поговорим.
— Когда ожирение вызвано избыточным питанием — видов лечения, собственно говоря, два: консервативное и хирургическое, — говорит Цап. — Консервативное включает в себя работу с диетологом и психологом, потому что большинство ожирений на сегодняшний день связано с расстройством пищевого поведения, стрессами, нагрузками. Хирургическое лечение — это различные виды бариатрических вмешательств, которые не исключают впоследствии работу с диетологом и психологом, потому что причина ожирения чаще всего скрыта в психике человека.
Бариатрия — направление в хирургии, которое занимается лечением ожирения. К бариатрической хирургии относятся такие операции, как бандажирование желудка и его шунтирование, не относится — липосакция.
— Медикаментозное лечение существует, но назначить такую терапию могут только эндокринологи, — говорит Татьяна Киселева. — Оно работает только в комплексе с правильным питанием. Лучше не доводить до ожирения, начинать следить за питанием уже на этапе появления избыточной массы тела. Можно удерживать избыточную массу тела, если она уже появилась, пожизненно. Взрослые люди имеют возможность и должны управлять своим весом, я бы на этом сделала акцент.
Диетолог распишет, как правильно питаться. Назначая какие-то диеты, нужно всегда учитывать сопутствующие заболевания, которыми страдает человек, поэтому нужна консультация диетолога. Киселева подчеркивает, что голодать нельзя, нужно есть маленькими порциями несколько раз в сутки: три основных приема пищи и можно перекусы делать. Завтрак, обед и ужин должны быть полноценными, но не обильными.
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5
Когда нужна операция?
Для бариатрической хирургии существуют два показания: при индексе массы тела выше 35 и наличии сопутствующих заболеваний или при ИМТ выше 40. Хирург говорит, что при таком индексе достигнуть результатов иными способами не получится.
— Если избыток массы тела небольшой,
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6
Что еще почитать про похудение?
- почему вы не можете похудеть, хотя всё для этого делаете;
- а здесь можно пройти тест и проверить свои шансы набрать лишний вес.
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