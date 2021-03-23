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Масочный режим помог снизить заболеваемость туберкулезом в НСО (но некоторые люди стали заражаться чаще)

Чаще болеть туберкулезом стали новосибирцы с ВИЧ — их число увеличилось на 36%

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Увеличилось количество пациентов, которые имеют туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью — пациенты перестают пить лекарства, и бактерии мутируют

Увеличилось количество пациентов, которые имеют туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью — пациенты перестают пить лекарства, и бактерии мутируют

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У 103 детей из Новосибирской области в 2020 году был выявлен туберкулез

В Новосибирской области за 2020 год заболеваемость туберкулезом снизилась на 20%. Об этом сегодня сообщили специалисты на пресс-конференции в ТАСС.

— Смертность также снизилась на 16%. Но показатель всё равно в два раза выше среднероссийского. Показатель заболеваемости туберкулезом у пациентов с ВИЧ вырос на 36%. К сожалению, не все пациенты с ВИЧ мотивированы на лечение, — сообщила главный внештатный фтизиатр Новосибирской области, главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова. — Увеличилось количество пациентов, которые имеют туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Это связано с недисциплинированностью пациентов — они многократно прерывают лечение, и микобактерия туберкулеза привыкает к препаратам.

Среди детей заболеваемость туберкулезом снизилась на 25%.

— В 2020 году заболели 103 ребенка — 93% случаев выявлены при профилактических осмотрах, — добавила заведующая детским отделением Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера Инна Егошина.

Снижение заболеваемости связано в том числе с масочным режимом. При этом количество флюорографий и тестов за год не снижалось.

В конце февраля в Новосибирской области зафиксировали сезонное увеличение заболевших ОРВИ.

В обновленной методичке Минздрава РФ написано, что после перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Медики считают, что эти люди имеют повышенный риск развития туберкулеза. Мы узнали, почему коронавирус провоцирует туберкулез и как отличить одну болезнь от другой, ведь их симптомы очень похожи.

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туберкулезтуберкулез и ВИЧ
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