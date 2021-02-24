Эпидпорог превышен на 55%: в Новосибирской области возросла заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области ОРВИ заболели
В Новосибирской области зафиксировали сезонное увеличение заболевших ОРВИ.
— Что касается заболеваемости ОРВИ. Следует отметить, что у нас идет сезонное нарастание порядка четырех недель. В конце января было чуть больше
Глава регионального ведомства отметил, что на прошлой неделе Роспотребнадзор проводил мониторинг поликлиник, чтобы оценить их работу с ОРВИ. Замечаний во время проверки не выявили.
В Новосибирской области эпидпорог превышен в основном за счет населения старше 15 лет, также наблюдается небольшое увеличение у детей во возрасте от 3 до 6 и от 7 до 14 лет. В Новосибирске превышение эпидпорога на 10% формируется за счет взрослых. Случаев гриппа в регионе не зарегистрировали.
На прошлой неделе,