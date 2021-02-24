24 февраля среда
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 73.98
eur 89.66
Тема дняСмена высокопоставленных силовиков. Что это значит

Все новости

Все новости

Эпидпорог превышен на 55%: в Новосибирской области возросла заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор называет это сезонным явлением

6 224
53Обсудить

Поделиться

Случаев гриппа в регионе не выявили

Случаев гриппа в регионе не выявили

Поделиться

В Новосибирской области ОРВИ заболели 25 000 человек

В Новосибирской области зафиксировали сезонное увеличение заболевших ОРВИ.

— Что касается заболеваемости ОРВИ. Следует отметить, что у нас идет сезонное нарастание порядка четырех недель. В конце января было чуть больше 17 000, на сегодняшний день у нас чуть больше 25 000 — это сезонное нарастание. Ежегодная тенденция. Превышение эпидпорога у нас порядка 55% — это небольшое значение, но тем не менее все профилактические мероприятия проводятся, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов на оперативном совещании 24 февраля.

Глава регионального ведомства отметил, что на прошлой неделе Роспотребнадзор проводил мониторинг поликлиник, чтобы оценить их работу с ОРВИ. Замечаний во время проверки не выявили.

В Новосибирской области эпидпорог превышен в основном за счет населения старше 15 лет, также наблюдается небольшое увеличение у детей во возрасте от 3 до 6 и от 7 до 14 лет. В Новосибирске превышение эпидпорога на 10% формируется за счет взрослых. Случаев гриппа в регионе не зарегистрировали.

На прошлой неделе, 19 февраля, стало известно, что за сутки ОРВИ выявили у 4663 человек. Симптомы этого заболевания схожи с признаками коронавируса. Мы рассказывали, как их различить.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

РоспотребнадзорпростудаОРВИ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (53)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...