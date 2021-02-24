Эпидпорог превышен на 55%: в Новосибирской области возросла заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области зафиксировали сезонное увеличение заболевших ОРВИ.



— Что касается заболеваемости ОРВИ. Следует отметить, что у нас идет сезонное нарастание порядка четырех недель. В конце января было чуть больше 17 000 , на сегодняшний день у нас чуть больше 25 000 — это сезонное нарастание. Ежегодная тенденция. Превышение эпидпорога у нас порядка 55% — это небольшое значение, но тем не менее все профилактические мероприятия проводятся, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов на оперативном совещании 24 февраля .