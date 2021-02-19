За сутки больше 4 тысяч новосибирцев слегли с ОРВИ

В региональном Минздраве рассказали, как обстоят дела с гриппом и ОРВИ в Новосибирской области.

— Случаев гриппа на территории до сих пор не зарегистрировано. Роспотребнадзор постоянно проводит мониторинг среди населения на выявление ОРВИ. У тех, кто заболел ОРВИ, грипп не выявлен. За последние сутки заболевших ОРВИ — 4663 человека, — рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Кроме гриппа и ОРВИ, в Новосибирске всё еще бушует эпидемия коронавируса, хотя, по официальным данным, во время новогодних каникул заболеваемость начала снижаться. Здесь мы пытались разобраться, что на это повлияло.