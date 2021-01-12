Заболеваемость COVID-19 в праздники пошла на спад. Это каникулы помогли?

В России во время новогодних каникул начала снижаться заболеваемость: если в конце декабря каждый день выявляли от 26 до 29 тысяч новых инфицированных, то к концу праздников их число снизилось до 23 тысяч в сутки (в один день был даже 22 851 новый случай). Снижение пока не глобальное, но заметное и для многих обнадеживающее.



— Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие: если сравнивать первую декаду нового года и финальную декаду прошедшего года, снизилось количество заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев, — рассказала в интервью на «России 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Но снизилось примерно на такое же количество процентов и количество госпитализировавшихся, тех, кто требовал медицинской помощи в стационаре. Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта.