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Заболеваемость COVID-19 в праздники пошла на спад. Это каникулы помогли?

Разбираемся, что изменилось

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией по данным Роспотребнадзора снизилась на 12%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией по данным Роспотребнадзора снизилась на 12%

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В России во время новогодних каникул начала снижаться заболеваемость: если в конце декабря каждый день выявляли от 26 до 29 тысяч новых инфицированных, то к концу праздников их число снизилось до 23 тысяч в сутки (в один день был даже 22 851 новый случай). Снижение пока не глобальное, но заметное и для многих обнадеживающее.

— Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие: если сравнивать первую декаду нового года и финальную декаду прошедшего года, снизилось количество заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев, — рассказала в интервью на «России 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Но снизилось примерно на такое же количество процентов и количество госпитализировавшихся, тех, кто требовал медицинской помощи в стационаре. Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта.

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Позднее она сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 22 регионах России, в 61 — ситуация стабилизируется. Снижение связывают с разными факторами.

— Были закрыты школы, то есть мы фактически выключили один из самых серьезных очагов распространения. Естественно, люди не ходят на работу и тоже перестали переносить коронавирус, — рассказал изданию «Коммерсант» генетик Кирилл Волков. — С другой стороны, есть большое количество новогодних контактов с семьями, с друзьями, которые, наоборот, могли бы увеличивать количество заболевших. Плюс еще во время праздников снизилось количество тестов. Если количество тестов снизилось, а цифры хоть как-то отражают реальность, то у нас, наоборот, идет всплеск, потому что при сниженном количестве тестов мы получаем большую долю зараженных.

Тенденция на снижение количества тестов действительно была, особенно в первые дни года. Это видно на графике ниже. Всего за праздники, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сделали 2,84 миллиона тестов.

На графике видно, что в первые дни года количество тестов резко снизилось, но сразу же стало снова увеличиваться

На графике видно, что в первые дни года количество тестов резко снизилось, но сразу же стало снова увеличиваться

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В Роспотребнадзоре считают, что всё в порядке — количество тестов соответствовало регламенту.

— Охват тестированием в праздничные дни благодаря организации работы лабораторий Роспотребнадзора, государственных медицинских организаций и коммерческих лабораторий удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тысяч населения в сутки, при регламентируемом не ниже 200 на 100 тысяч населения, — сообщается на сайте ведомства.

Количество тестов может быть связано с тем, что в праздники больные с легкой формой инфекции реже обращались к врачам.

— Мы мониторим грипп и ОРВИ ежегодно, и мы всегда видим, что в первые две недели года заболеваемость всегда снижается, — рассказал на условиях анонимности эпидемиолог порталу E1.RU. — Но в первую очередь это связано с низкой обращаемостью в период праздников. Те, кто болеет в легкой форме, просто не обращаются в больницы. Конечно, люди перестали общаться на рабочих местах, нагрузка на транспорт меньше. Но, как показывает практика, с третьей неделей года всегда начинается рост, и я думаю, что вряд ли нам удастся его избежать.

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Если взять данные за прошлый год, то в конце января действительно наблюдался рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

— На четвертой неделе 2020 года в целом на территории Российской Федерации отмечается рост географического распространения заболеваемости ОРВИ, при этом доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов увеличивается, а респираторных вирусов негриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и других) снижается, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В 2019 году ведомство также отмечало рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом и рост активности циркуляции вирусов гриппа в третью неделю января.

За распространением коронавируса после новогодних праздников поручил внимательно следить премьер-министр России Михаил Мишустин.

СЮЖЕТ

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— Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах, многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий, в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры, — заявил председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 12 января.

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Анна ПоповаМихаил МишустинРоспотребнадзорстатистикакоронавирус
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