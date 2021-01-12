Заболеваемость COVID-19 в праздники пошла на спад. Это каникулы помогли?

В России во время новогодних каникул начала снижаться заболеваемость: если в конце декабря каждый день выявляли от 26 до
— Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие: если сравнивать первую декаду нового года и финальную декаду прошедшего года, снизилось количество заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев, — рассказала в интервью на «России 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Но снизилось примерно на такое же количество процентов и количество госпитализировавшихся, тех, кто требовал медицинской помощи в стационаре. Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта.
Позднее она сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в
— Были закрыты школы, то есть мы фактически выключили один из самых серьезных очагов распространения. Естественно, люди не ходят на работу и тоже перестали переносить коронавирус, — рассказал изданию «Коммерсант» генетик Кирилл Волков. — С другой стороны, есть большое количество новогодних контактов с семьями, с друзьями, которые, наоборот, могли бы увеличивать количество заболевших. Плюс еще во время праздников снизилось количество тестов. Если количество тестов снизилось, а цифры хоть как-то отражают реальность, то у нас, наоборот, идет всплеск, потому что при сниженном количестве тестов мы получаем большую долю зараженных.
Тенденция на снижение количества тестов действительно была, особенно в первые дни года. Это видно на графике ниже. Всего за праздники, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сделали
В Роспотребнадзоре считают, что всё в порядке — количество тестов соответствовало регламенту.
— Охват тестированием в праздничные дни благодаря организации работы лабораторий Роспотребнадзора, государственных медицинских организаций и коммерческих лабораторий удалось удержать на уровне 244,8 на
Количество тестов может быть связано с тем, что в праздники больные с легкой формой инфекции реже обращались к врачам.
— Мы мониторим грипп и ОРВИ ежегодно, и мы всегда видим, что в первые две недели года заболеваемость всегда снижается, — рассказал на условиях анонимности эпидемиолог порталу E1.RU. — Но в первую очередь это связано с низкой обращаемостью в период праздников. Те, кто болеет в легкой форме, просто не обращаются в больницы. Конечно, люди перестали общаться на рабочих местах, нагрузка на транспорт меньше. Но, как показывает практика, с третьей неделей года всегда начинается рост, и я думаю, что вряд ли нам удастся его избежать.
Если взять данные за прошлый год, то в конце января действительно наблюдался рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.
— На четвертой неделе
В 2019 году ведомство также отмечало рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом и рост активности циркуляции вирусов гриппа в третью неделю января.
За распространением коронавируса после новогодних праздников поручил внимательно следить премьер-министр России Михаил Мишустин.
— Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах, многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий, в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры, — заявил председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 12 января.