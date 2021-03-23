Почему сводит ноги и немеют пальцы: разбираем причины вместе с врачами

Судорог быть не должно, а вот онемение и мурашки в норме могут возникать, если человек длительно находился в определенном положении, например, долго сидел на корточках или лежал с закинутой под голову рукой.



— С возрастом это проявляется чаще, — говорит невролог, кандидат медицинских наук Елена Красилова. — Но если данное состояние у вас возникло после травмы либо носит постоянный характер, это ненормально, нужно идти к врачу.



Причины могут быть относительно безобидными, например, неподходящая по размеру обувь или неудобные стельки. В этом случае могут возникать ощущения стягивания, покалывания в пальцах ног, иногда сводит стопу или икроножную мышцу. Но и это может привести в конце концов к серьезным осложнениям.



— Особенно это касается женщин, которые любят носить обувь на высоком каблуке, — говорит врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы» Анастасия Якупова. — Сделаю акцент и напомню, что физиологически оптимальный каблук — 3-4 сантиметра. Если вы носите каблук больше 8 сантиметров какое-то непродолжительное количество времени, на какое-то мероприятие, то пожалуйста, но если вы носите обувь, которая не является физиологичной, постоянно, будьте готовы к тому, что в будущем возникнут проблемы с венами, судороги, стягивание и жжение.

