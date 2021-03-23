Почему сводит ноги и немеют пальцы: разбираем причины вместе с врачами

1
Онемение или судорога?
Онемение в данном случае — это потеря чувствительности, которая может сопровождаться покалыванием, а судорога — это сокращение, стягивание мышц, сопровождающееся болезненными ощущениями.
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2
Когда и к какому врачу идти?
Если вы носите удобную обувь, у вас не было травм, но судороги или онемение периодически возникают, то это повод для консультации с доктором. Срочно обратиться к врачу нужно, если есть отягощенный анамнез по диабету, отягощенная наследственность по инсультам, инфарктам или варикозному расширению вен. Поможет вам невролог, хирург или терапевт.
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3
Может ли сводить руки и ноги без причины?
Судорог быть не должно, а вот онемение и мурашки в норме могут возникать, если человек длительно находился в определенном положении, например, долго сидел на корточках или лежал с закинутой под голову рукой.
— С возрастом это проявляется чаще, — говорит невролог, кандидат медицинских наук Елена Красилова. — Но если данное состояние у вас возникло после травмы либо носит постоянный характер, это ненормально, нужно идти к врачу.
Причины могут быть относительно безобидными, например, неподходящая по размеру обувь или неудобные стельки. В этом случае могут возникать ощущения стягивания, покалывания в пальцах ног, иногда сводит стопу или икроножную мышцу. Но и это может привести в конце концов к серьезным осложнениям.
— Особенно это касается женщин, которые любят носить обувь на высоком каблуке, — говорит врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы» Анастасия Якупова. — Сделаю акцент и напомню, что физиологически оптимальный каблук — 3-4 сантиметра. Если вы носите каблук больше 8 сантиметров какое-то непродолжительное количество времени, на какое-то мероприятие, то пожалуйста, но если вы носите обувь, которая не является физиологичной, постоянно, будьте готовы к тому, что в будущем возникнут проблемы с венами, судороги, стягивание и жжение.
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4
Как понять причину судороги или онемения?
Самостоятельно вы сделать этого не сможете, да и врачи определятся только после ряда исследований. Каких именно, будет зависеть от того, какую именно часть тела сводит.
— Мы должны исключить патологию сосудистого русла — варикозное расширение вен, тромбозы или тромбофлебиты, — говорит Анастасия Якупова. — Для этого направляем пациента на УЗИ-дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей. Если у пациента есть в анамнезе варикозное расширение вен, требуется консультация хирурга. Также мы можем отправить пациента на дообследование по неврологическому профилю. Это электронейромиография (ЭМГ) нижних конечностей — оценка скорости проведения нервных импульсов в конечностях.
Если немеют руки, то исследовать будут и нижние, и верхние конечности. Это поможет исключить полинейропатии (например, у пациентов с сахарным диабетом) или какие-то компрессионно-ишемические невропатии (например, у людей с анатомически узкими запястными каналами или особенностями расположения связок).
Также судороги в руках или ногах преимущественно в ночные часы могут быть связаны с электролитными нарушениями: недостатком или избытком таких веществ, как калий, кальций, натрий, хлор и магний. Поэтому врач назначит анализ крови на электролиты.
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5
Есть ли лечение?
Да, его назначит врач, и оно будет зависеть от причины судорог или онемений. Например, онемение пальцев рук может говорить о туннельном синдроме, который могут лечить с помощью оперативного вмешательства (и не только, подробнее читайте в этом материале), а недостаток магния можно восполнить специальными препаратами.
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6
Есть ли экстренная помощь?
Да, и вы с ней, скорее всего, знакомы на уровне интуиции. В случае судороги мышцу нужно растянуть. Если это икроножная мышца, потянуть на себя носочек ноги, если в кисти — руку потянуть в противоположную сторону. Сведенные или онемевшие пальцы нужно активно поразминать.
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7
Когда нужна скорая помощь?
Онемение, которое, как правило, вообще не кажется проблемой, может быть опасным симптомом.
— Если человек размял конечность, подвигал ею, но лучше ему не становится, чувствительность не восстанавливается, то онемение может быть свидетельством начинающегося инсульта или предынсультного состояния, — предупреждает Анастасия Якупова. — В таком случае мы вызываем скорую помощь.
О других симптомах инсульта и его профилактике читайте в этом материале.
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