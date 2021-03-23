23 марта вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 7/10
usd 74.61
eur 88.66

Почему сводит ноги и немеют пальцы: разбираем причины вместе с врачами

Почему сводит ноги и немеют пальцы: разбираем причины вместе с врачами

Одинаковые симптомы могут говорить о совершенно разных заболеваниях

1 202
1Обсудить

Поделиться

Иногда судороги возникают во время занятий спортом — это тоже повод обратиться к врачу

Иногда судороги возникают во время занятий спортом — это тоже повод обратиться к врачу

Поделиться

Все мы периодически сталкиваемся с тем, что какая-нибудь часть тела затекает и немеет, и в этом нет ничего страшного. Однако когда онемение или тем более судороги конечностей происходят регулярно, это уже начинает пугать. Сегодня в нашей еженедельной рубрике «Что у вас болит?» вместе с врачами разбираемся, о каких серьезных проблемах могут говорить эти симптомы и когда пора к врачу.

1

Онемение или судорога?

Онемение в данном случае — это потеря чувствительности, которая может сопровождаться покалыванием, а судорога — это сокращение, стягивание мышц, сопровождающееся болезненными ощущениями.

Поделиться

2

Когда и к какому врачу идти?

Если вы носите удобную обувь, у вас не было травм, но судороги или онемение периодически возникают, то это повод для консультации с доктором. Срочно обратиться к врачу нужно, если есть отягощенный анамнез по диабету, отягощенная наследственность по инсультам, инфарктам или варикозному расширению вен. Поможет вам невролог, хирург или терапевт.

Поделиться

3

Может ли сводить руки и ноги без причины?

Судорог быть не должно, а вот онемение и мурашки в норме могут возникать, если человек длительно находился в определенном положении, например, долго сидел на корточках или лежал с закинутой под голову рукой.

— С возрастом это проявляется чаще, — говорит невролог, кандидат медицинских наук Елена Красилова. — Но если данное состояние у вас возникло после травмы либо носит постоянный характер, это ненормально, нужно идти к врачу.

Причины могут быть относительно безобидными, например, неподходящая по размеру обувь или неудобные стельки. В этом случае могут возникать ощущения стягивания, покалывания в пальцах ног, иногда сводит стопу или икроножную мышцу. Но и это может привести в конце концов к серьезным осложнениям.

— Особенно это касается женщин, которые любят носить обувь на высоком каблуке, — говорит врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы» Анастасия Якупова. — Сделаю акцент и напомню, что физиологически оптимальный каблук — 3-4 сантиметра. Если вы носите каблук больше 8 сантиметров какое-то непродолжительное количество времени, на какое-то мероприятие, то пожалуйста, но если вы носите обувь, которая не является физиологичной, постоянно, будьте готовы к тому, что в будущем возникнут проблемы с венами, судороги, стягивание и жжение.

Поделиться

4

Как понять причину судороги или онемения?

Самостоятельно вы сделать этого не сможете, да и врачи определятся только после ряда исследований. Каких именно, будет зависеть от того, какую именно часть тела сводит.

— Мы должны исключить патологию сосудистого русла — варикозное расширение вен, тромбозы или тромбофлебиты, — говорит Анастасия Якупова. — Для этого направляем пациента на УЗИ-дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей. Если у пациента есть в анамнезе варикозное расширение вен, требуется консультация хирурга. Также мы можем отправить пациента на дообследование по неврологическому профилю. Это электронейромиография (ЭМГ) нижних конечностей — оценка скорости проведения нервных импульсов в конечностях.

Если немеют руки, то исследовать будут и нижние, и верхние конечности. Это поможет исключить полинейропатии (например, у пациентов с сахарным диабетом) или какие-то компрессионно-ишемические невропатии (например, у людей с анатомически узкими запястными каналами или особенностями расположения связок).

Также судороги в руках или ногах преимущественно в ночные часы могут быть связаны с электролитными нарушениями: недостатком или избытком таких веществ, как калий, кальций, натрий, хлор и магний. Поэтому врач назначит анализ крови на электролиты.

Поделиться

5

Есть ли лечение?

Да, его назначит врач, и оно будет зависеть от причины судорог или онемений. Например, онемение пальцев рук может говорить о туннельном синдроме, который могут лечить с помощью оперативного вмешательства (и не только, подробнее читайте в этом материале), а недостаток магния можно восполнить специальными препаратами.

Поделиться

6

Есть ли экстренная помощь?

Да, и вы с ней, скорее всего, знакомы на уровне интуиции. В случае судороги мышцу нужно растянуть. Если это икроножная мышца, потянуть на себя носочек ноги, если в кисти — руку потянуть в противоположную сторону. Сведенные или онемевшие пальцы нужно активно поразминать.

Поделиться

7

Когда нужна скорая помощь?

Онемение, которое, как правило, вообще не кажется проблемой, может быть опасным симптомом.

— Если человек размял конечность, подвигал ею, но лучше ему не становится, чувствительность не восстанавливается, то онемение может быть свидетельством начинающегося инсульта или предынсультного состояния, — предупреждает Анастасия Якупова. — В таком случае мы вызываем скорую помощь.

О других симптомах инсульта и его профилактике читайте в этом материале.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

инсультмышцыневрологсудороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...