9 марта вторник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 7/10
usd 74.43
eur 88.93
Тема дняСугробы на миллион

Боль в запястье: что такое туннельный синдром и как его можно вылечить

Боль в запястье: что такое туннельный синдром и как его можно вылечить

Разбираемся вместе с врачами

1 177
6Обсудить

Поделиться

С туннельным синдромом могут столкнуться люди, которые много работают за компьютером,&nbsp;например программисты

С туннельным синдромом могут столкнуться люди, которые много работают за компьютером, например программисты

Поделиться

В последнее время такая проблема, как туннельный синдром, обсуждается довольно широко. Болезнь в определенный момент стала своеобразной «страшной сказкой» для всех, кто много работает за компьютером. Сегодня в нашей еженедельной рубрике «Что у вас болит?» мы поговорили с врачами о том, что это за заболевание такое и кому на самом деле нужно его бояться.

1

Что такое туннельный синдром?

Как правило, под этим словосочетанием люди подразумевают одну конкретную проблему с запястьем, но на самом деле это определение включает в себя целую группу заболеваний.

— Туннельный синдром — это не только синдром запястного канала, это группа заболеваний, связанная с ущемлением того или иного периферического нерва верхней или нижней конечности, — говорит врач-нейрохирург Даниил Феоктистов. — Наиболее часто это синдром запястного канала — ущемление срединного нерва на уровне запястья. Встречается синдром кубитального канала — ущемление локтевого нерва на уровне локтевого сустава, синдром гийонова канала — ущемление локтевого нерва на уровне лучезапястного сустава. Также бывают ущемления нервов на ногах. Для всех туннельных невропатий основной симптом — болезненное онемение и прострелы по ходу нерва от места защемления до конца конечности.

Запястный канал заявляет о себе онемением, болью и прострелами по первым трем пальцам на руке (большому, указательному, среднему, а также лучевой стороне безымянного), а синдром кубитального канала — по четвертому и пятому (локтевой стороне безымянного и мизинца).

Поделиться

2

Кто в группе риска?

Феоктистов говорит, что основная группа риска — женщины старше 45–50 лет, особенно если у них есть хронические нарушения обмена веществ: диабет, ожирение. Чаще это женщины, которые занимались грубым физическим трудом.

— Есть две группы факторов риска: по профессиональным признакам и по медицинским, — говорит руководитель кластера «Высокие технологии в травматологии и ортопедии» методического аккредитационно-симуляционного центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александра Рогощенкова. — Что касается профессиональной группы, это люди, у которых кисть находится в статичной установке кисти в состоянии чрезмерного разгибания в лучезапястном суставе, а также те, кто выполняет продолжительные повторяющиеся сгибания и разгибания кисти. Это пианисты, художники, ювелиры, стоматологи, программисты. Также это может встречаться у людей, которые делают однообразную работу руками на холоде: торговцы на рынках, рыбаки. По медицинским причинам в группу риска попадают люди, страдающие нарушениями водного баланса, сахарным диабетом, алкоголизмом, ожирением, почечной недостаточностью, гипотиреозом и сердечной недостаточностью. Также риск заболевания выше у людей, имевших травмы запястья, которые привели к изменению структурных составляющих канала запястья.

Поделиться

3

Есть ли профилактика?

Да, и она достаточно простая — правильная посадка при работе за компьютером, смена рук, уменьшение потенциально опасной деятельности и специальные упражнения. Последние нужны, чтобы улучшить кровоснабжение, — их может посоветовать физиотерапевт.

— Если вы работаете за компьютером, очень важно, чтобы была правильная высота стула и стола, правильная посадка, — предупреждает Александра Рогощенкова. — Нужно четко следить за тем, чтобы руки в локте сгибались под прямым углом, а запястье руки, которая держит мышь, не провисало и не находилось близко от края стола. Люди эти правила обычно не соблюдают.

Человек постепенно начинает чувствовать возникающую проблему с кистью и частенько долго ее игнорирует, так как понимает, что решение проблемы кроется не только в обращении к специалисту, но и порой речь идет даже о смене работы, на что мало кто готов в современном мире. В таком случае пациенту можно посоветовать научиться выполнять часть работы другой рукой.

Поделиться

4

Как лечить туннельный синдром?

По словам нейрохирурга, на начальных этапах лечение консервативное — назначаются противовоспалительные препараты, сосудистые, анальгетики, витамины группы B, физиопроцедуры. В некоторых случаях ставят блокады, чаще всего с гормонами.

— Многие люди не доходят до врача, когда это можно еще хоть как-то компенсировать. Когда мы говорим о лечении, нужно понимать, с какого момента мы лечим заболевание, боль возникла месяц назад или 10 лет назад, — говорит Рогощенкова. — Это ношение специальных ортезов, помогающих держать руку в правильном положении, физиотерапевтические процедуры. После всех попыток консервативного лечения, если оно не помогает, то прибегают к оперативному лечению.

Феоктистов утверждает, что консервативное лечение, как правило, не позволяет избавить человека полностью от заболевания, рано или поздно приходится делать оперативное вмешательство.

— Некоторые годами делают блокады, но это не очень хорошо, поскольку у гормонов тоже много побочных эффектов, — считает доктор. — Хирургическое вмешательство несложное, зачастую проводится под местной анестезией и заключается в освобождении нерва из-под ущемления — рассекаются связка и рубцы.

Если же болезнь не лечить, она может привести к тому, что человек просто не сможет пользоваться конечностью.

Поделиться

5

К какому врачу обращаться?

Лечением синдрома могут заниматься разные специалисты. На начальной стадии это может быть травматолог-ортопед или невролог.

— Если обратиться к неврологу, он назначит консультацию травматолога-ортопеда, и наоборот. Оперирующим врачом потом будет кистевой хирург. Если есть какие-то консультационные центры при отделении хирургии кисти, то можно обращаться сразу туда, — советует Александра Рогощенкова. — Могут также быть дополнительные консультации со стороны врача лучевой диагностики, а если мы говорим про консервативный этап — физиотерапевта.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

медицинаневрологияработа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...