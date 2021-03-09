Боль в запястье: что такое туннельный синдром и как его можно вылечить

1
Что такое туннельный синдром?
Как правило, под этим словосочетанием люди подразумевают одну конкретную проблему с запястьем, но на самом деле это определение включает в себя целую группу заболеваний.
— Туннельный синдром — это не только синдром запястного канала, это группа заболеваний, связанная с ущемлением того или иного периферического нерва верхней или нижней конечности, — говорит врач-нейрохирург Даниил Феоктистов. — Наиболее часто это синдром запястного канала — ущемление срединного нерва на уровне запястья. Встречается синдром кубитального канала — ущемление локтевого нерва на уровне локтевого сустава, синдром гийонова канала — ущемление локтевого нерва на уровне лучезапястного сустава. Также бывают ущемления нервов на ногах. Для всех туннельных невропатий основной симптом — болезненное онемение и прострелы по ходу нерва от места защемления до конца конечности.
Запястный канал заявляет о себе онемением, болью и прострелами по первым трем пальцам на руке (большому, указательному, среднему, а также лучевой стороне безымянного), а синдром кубитального канала — по четвертому и пятому (локтевой стороне безымянного и мизинца).
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2
Кто в группе риска?
Феоктистов говорит, что основная группа риска — женщины старше
— Есть две группы факторов риска: по профессиональным признакам и по медицинским, — говорит руководитель кластера «Высокие технологии в травматологии и ортопедии» методического аккредитационно-симуляционного центра ФГАОУ ВО РНИМУ
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3
Есть ли профилактика?
Да, и она достаточно простая — правильная посадка при работе за компьютером, смена рук, уменьшение потенциально опасной деятельности и специальные упражнения. Последние нужны, чтобы улучшить кровоснабжение, — их может посоветовать физиотерапевт.
— Если вы работаете за компьютером, очень важно, чтобы была правильная высота стула и стола, правильная посадка, — предупреждает Александра Рогощенкова. — Нужно четко следить за тем, чтобы руки в локте сгибались под прямым углом, а запястье руки, которая держит мышь, не провисало и не находилось близко от края стола. Люди эти правила обычно не соблюдают.
Человек постепенно начинает чувствовать возникающую проблему с кистью и частенько долго ее игнорирует, так как понимает, что решение проблемы кроется не только в обращении к специалисту, но и порой речь идет даже о смене работы, на что мало кто готов в современном мире. В таком случае пациенту можно посоветовать научиться выполнять часть работы другой рукой.
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4
Как лечить туннельный синдром?
По словам нейрохирурга, на начальных этапах лечение консервативное — назначаются противовоспалительные препараты, сосудистые, анальгетики, витамины
— Многие люди не доходят до врача, когда это можно еще хоть как-то компенсировать. Когда мы говорим о лечении, нужно понимать, с какого момента мы лечим заболевание, боль возникла месяц назад или
Феоктистов утверждает, что консервативное лечение, как правило, не позволяет избавить человека полностью от заболевания, рано или поздно приходится делать оперативное вмешательство.
— Некоторые годами делают блокады, но это не очень хорошо, поскольку у гормонов тоже много побочных эффектов, — считает доктор. — Хирургическое вмешательство несложное, зачастую проводится под местной анестезией и заключается в освобождении нерва из-под ущемления — рассекаются связка и рубцы.
Если же болезнь не лечить, она может привести к тому, что человек просто не сможет пользоваться конечностью.
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5
К какому врачу обращаться?
Лечением синдрома могут заниматься разные специалисты. На начальной стадии это может быть травматолог-ортопед или невролог.
— Если обратиться к неврологу, он назначит консультацию травматолога-ортопеда, и наоборот. Оперирующим врачом потом будет кистевой хирург. Если есть какие-то консультационные центры при отделении хирургии кисти, то можно обращаться сразу туда, — советует Александра Рогощенкова. — Могут также быть дополнительные консультации со стороны врача лучевой диагностики, а если мы говорим про консервативный этап — физиотерапевта.
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