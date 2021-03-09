Боль в запястье: что такое туннельный синдром и как его можно вылечить

Как правило, под этим словосочетанием люди подразумевают одну конкретную проблему с запястьем, но на самом деле это определение включает в себя целую группу заболеваний.



— Туннельный синдром — это не только синдром запястного канала, это группа заболеваний, связанная с ущемлением того или иного периферического нерва верхней или нижней конечности, — говорит врач-нейрохирург Даниил Феоктистов. — Наиболее часто это синдром запястного канала — ущемление срединного нерва на уровне запястья. Встречается синдром кубитального канала — ущемление локтевого нерва на уровне локтевого сустава, синдром гийонова канала — ущемление локтевого нерва на уровне лучезапястного сустава. Также бывают ущемления нервов на ногах. Для всех туннельных невропатий основной симптом — болезненное онемение и прострелы по ходу нерва от места защемления до конца конечности.



Запястный канал заявляет о себе онемением, болью и прострелами по первым трем пальцам на руке (большому, указательному, среднему, а также лучевой стороне безымянного), а синдром кубитального канала — по четвертому и пятому (локтевой стороне безымянного и мизинца).

