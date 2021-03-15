Минздрав назвал число новосибирцев в листе ожидания вакцины против ковида

В Новосибирской области в очереди на прививку стоят около
— По данным на
По информации ведомства, к этому моменту в регион поступило
За последнюю неделю в редакцию НГС пришло несколько сообщений от читателей — люди не могут записаться на прививку, так как вакцины нет.
На вопрос НГС о том, есть ли перебои с поступлением вакцины, в Минздраве НСО ответили, что «поставки вакцин против новой коронавирусной инфекции
Почему приглашения на прививку можно ждать больше месяца, кому ее точно не поставят и может ли работодатель заставить вас ее сделать — здесь можно почитать ответы на главные вопросы о вакцинации.