Минздрав назвал число новосибирцев в листе ожидания вакцины против ковида

В Новосибирской области в очереди на прививку стоят около 30 тысяч человек — это официальные данные Минздрава.



— По данным на 12 марта 2021 года, в Новосибирской области в списке желающих вакцинироваться против COVID-19 числится 29 740 человек, — ответили на запрос НГС в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации ведомства, к этому моменту в регион поступило 94 262 дозы вакцины против коронавируса.

За последнюю неделю в редакцию НГС пришло несколько сообщений от читателей — люди не могут записаться на прививку, так как вакцины нет.