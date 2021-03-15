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Минздрав назвал число новосибирцев в листе ожидания вакцины против ковида

При этом в новосибирском ведомстве не могут ответить на вопрос о перебоях с поставкой препарата

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К середине марта в область поступило больше <nobr class="_">90 тысяч</nobr> вакцины от ковида

К середине марта в область поступило больше 90 тысяч вакцины от ковида

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В Новосибирской области в очереди на прививку стоят около 30 тысяч человек — это официальные данные Минздрава.

— По данным на 12 марта 2021 года, в Новосибирской области в списке желающих вакцинироваться против COVID-19 числится 29 740 человек, — ответили на запрос НГС в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации ведомства, к этому моменту в регион поступило 94 262 дозы вакцины против коронавируса.

За последнюю неделю в редакцию НГС пришло несколько сообщений от читателей — люди не могут записаться на прививку, так как вакцины нет.

На вопрос НГС о том, есть ли перебои с поступлением вакцины, в Минздраве НСО ответили, что «поставки вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионы Российской федерации, включая Новосибирскую область, осуществляются централизованно, вопросы объемов, сроков поставок и номенклатуры поставляемых вакцин относятся к компетенции Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Почему приглашения на прививку можно ждать больше месяца, кому ее точно не поставят и может ли работодатель заставить вас ее сделать — здесь можно почитать ответы на главные вопросы о вакцинации.

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вакцина от коронавируса
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