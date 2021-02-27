«Будто вагон картошки разгрузил»: сибиряк дважды переболел коронавирусом — у него есть доказательство

Новосибирец повторно переболел коронавирусом в феврале
Николай Шишкин второй раз заразился коронавирусом всего через три месяца после того, как переболел впервые. И в том, и в другом случае наличие инфекции в организме подтвердили результаты анализов. С дыханием всё было хорошо, но оба раза новосибирец чувствовал сильную усталость, которую «спутать с другим невозможно». Николай рассказал НГС, как дважды встретился с коронавирусной инфекцией, несмотря на меры предосторожности.
В Новосибирской области по-прежнему каждый день регистрируют больше сотни заболевших коронавирусом — во всяком случае, такие цифры приводит региональный оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе заболели больше
Новосибирский волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и руководитель местного отделения движения «Мейкеры против ковид» Николай Шишкин дважды переболел коронавирусом — и в первом, и во втором случае это подтверждено анализом ПЦР.
Когда заболел в первый раз
В начале ноября 41-летний Николай Шишкин почувствовал недомогание. В это время они с женой еще жили на даче. Сначала признаки ОРВИ были у нее, потом появились у него. Когда поняли, что болеют, то вернулись в город.
— Были кашель, температура и очень сильная слабость. Слабость, которая, наверное, ни с чем не сравнима. Грубо говоря, дошел от кровати до туалета шесть шагов, а ощущение, будто вагон картошки разгрузил, — рассказал он.
У жены симптомы были один в один. Супруги позвонили в поликлинику по месту жительства (семья живет в Кольцово). Там сказали, что прийти и взять анализы у них никто не сможет, потому что все лаборанты болеют.
По словам Николая, у него были связи в «Векторе», поэтому ПЦР-анализ он сдал там.
— Мне передали ватные палочки и запечатанную колбочку. В ротоглотку, носоглотку всё это засунул, потом запечатал колбочку с палочкой, и на следующий день мне пришел результат: коронавирус, — рассказывает новосибирец. — Я позвонил врачам, сказал, они в ответ: «Сами виноваты, сдали тест, теперь мы вас так просто не выпишем, когда придет время. Надо будет сдавать тест».
Через несколько дней к пациенту пришел участковый и назначил лечение — помимо традиционных брызгалок и противовирусных дали рецепт на антибиотик «Азитромицин».
Николай болел около двух недель. Несмотря на то, что он находился в группе риска (у него
— Было ощущение дикой слабости. Грубо говоря, посуду помыл и что-то как-то устал. Сильно чувствовалось. У меня еще диабет — может быть, это как-то способствовало, — предполагает Николай Шишкин.
До заражения и он, и жена соблюдали все рекомендации Роспотребнадзора — маски не просто носили, но и регулярно меняли. Николай считает, что он мог заразиться в аптеке.
— Я льготные рецепты получаю на инсулин и вот буквально за неделю-полторы до того, как заболел, с этими рецептами пошел в аптеку. И в душном помещении этой аптеки стояла толпа людей — ждали, пока выдадут эти лекарства. На улице холодно было, поэтому в аптечный холл набилось много народу. И я заметил, что пара человек стояли и кашляли, — предполагает новосибирец.
Повторный ПЦР-тест Николай тоже сделал в «Векторе» по той же причине — лаборанты обычной поликлиники еще не вышли с больничного. Анализ показал, что инфекции больше нет.
Дважды в одну воронку
Второй раз встреча с коронавирусом произошла ровно через три месяца — в начале февраля. Появились симптомы, похожие на ОРВИ, но и в мыслях не было, что это то самое.
— Ну простыл да и простыл. Подумал, это же точно не коронавирус, я уже переболел, — вспоминает Николай. — Горло не то чтобы болело, но какой-то кашель появился и температура невысокая,
Николай снова вызвал участкового врача — в этот раз доктор пришел сразу.
— Послушали, выписали лечение без антибиотиков. Врач говорит: «На всякий случай назначу ПЦР-тест, чтобы исключить вероятность коронавируса», — вспоминает Николай. — Тогда уже лаборатория открылась, я пошел пешочком сам — у нас в поликлинике отдельный вход для таких случаев. Я сходил, у меня взяли мазок опять. И на следующий день мне звонит врач: «У вас ковид». Я: «Прикольно».
В тот же день ему позвонили из «Службы 112» и сказали, что «крайне желательно» поставить приложение «112» (в первый раз не просили). Приложение регулярно запрашивало селфи и спрашивало про состояние — нужно было присылать грустный или веселый смайлик. Если выбор пал на грустный, просили писать, что болит.
— Сначала всё вроде было неплохо, но в один день думал, всё, умираю — когда через неделю ухудшилось состояние. Температура, слабость, рвота.
В скорой он сказал, что у него ковид и есть диабет, ему посоветовали выпить парацетамол. Николай отправил в «112» сообщение с грустным смайликом и добавил, что нужен врач. Через полчаса ему перезвонили, правда, в тот момент он уже сам дозвонился до поликлиники.
— На самом деле к врачам особых претензий не было. Доктор пришла, назначила антибиотики. Только не такие, как в прошлый раз. В этот раз «Амоксиклав» —
На днях он сделал повторный ПЦР-тест, результат отрицательный (копии документов, подтверждающих наличие коронавирусной инфекции и в первый, и во второй раз, есть в распоряжении редакции).
— Боюсь сглазить, но мне кажется, что во второй раз было маленько полегче. Чуть-чуть, буквально на две копейки полегче, но полегче, — подытожил он.
Где заразился второй раз
Новосибирец считает, что во второй раз заразился от пожилой родственницы. Незадолго до этого женщина попала
— На следующий день и через день смотрел публикации статистики облздрава. Там указывается пол и возраст — нигде не было данных, что умерла женщина
Последствия
Ни в первый, ни во второй раз, говорит Николай, проблем с дыханием у него не было. Он не делал ФЛГ и обошелся без компьютерной томографии.
— Но сейчас есть желание сделать КТ, так как не знаю, что там в легких. Вроде нет пневмонии, а кто его знает. Два года назад я делал КТ по другой причине — у меня находили сгусток какой-то в легких, это был не туберкулез, а, как мне сказали, последствия тяжелого ОРВИ, — объясняет он.
Николай выздоровел, но после двойного ковида чувствует изменения в организме. Кроме усталости, которая
В декабре врачи рассказали, как бороться с последствиями коронавируса, — в клиниках есть программы реабилитации, но что-то можно делать дома самостоятельно после консультации с врачом. Кстати, специалисты уверены, что переболевшим не стоит игнорировать маски и антисептик.