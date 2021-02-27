«Будто вагон картошки разгрузил»: сибиряк дважды переболел коронавирусом — у него есть доказательство

Новосибирский волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и руководитель местного отделения движения «Мейкеры против ковид» Николай Шишкин дважды переболел коронавирусом — и в первом, и во втором случае это подтверждено анализом ПЦР.

Когда заболел в первый раз

В начале ноября 41-летний Николай Шишкин почувствовал недомогание. В это время они с женой еще жили на даче. Сначала признаки ОРВИ были у нее, потом появились у него. Когда поняли, что болеют, то вернулись в город.

— Были кашель, температура и очень сильная слабость. Слабость, которая, наверное, ни с чем не сравнима. Грубо говоря, дошел от кровати до туалета шесть шагов, а ощущение, будто вагон картошки разгрузил, — рассказал он.

У жены симптомы были один в один. Супруги позвонили в поликлинику по месту жительства (семья живет в Кольцово). Там сказали, что прийти и взять анализы у них никто не сможет, потому что все лаборанты болеют.

По словам Николая, у него были связи в «Векторе», поэтому ПЦР-анализ он сдал там.