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Тема дняВакцина «Вектора» бесполезна или эффективна?

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В Новосибирске от коронавируса скончалась 91-летняя женщина

Всего в регионе зафиксирован 1421 летальный случай

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В отделениях реанимации сейчас находятся 88 человек. На ИВЛ — 14 пациентов

В отделениях реанимации сейчас находятся 88 человек. На ИВЛ — 14 пациентов

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В Новосибирской области от коронавируса умерли семь человек — среди них 91-летняя женщина, сообщили в оперштабе региона.

— Скончались семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 66 лет, 68 лет, 69 лет, 77 лет, 78 лет и женщина в возрасте 91 года. Всего в регионе от коронавируса умер 1421 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

За сутки ковидом в регионе заразились еще 123 человека, выздоровели 14 пациентов. Всего коронавирус с начала пандемии был обнаружен у 35 515 человек.

В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.

СЮЖЕТ

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Сейчас в Новосибирской области на вакцинацию от коронавируса записаны больше 43 тысяч жителей. Минздрав Новосибирской области рассказал, почему вакцина от ковида иногда поступает в медучреждения с опозданием. На прошлой неделе из-за задержек с поставкой люди провели в коридорах поликлиники № 27 минимум четыре часа.

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