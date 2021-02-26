В Новосибирске от коронавируса скончалась 91-летняя женщина

В Новосибирской области от коронавируса умерли семь человек — среди них 91-летняя женщина, сообщили в оперштабе региона.



— Скончались семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 66 лет, 68 лет, 69 лет, 77 лет, 78 лет и женщина в возрасте 91 года. Всего в регионе от коронавируса умер 1421 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.