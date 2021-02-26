В Новосибирске от коронавируса скончалась 91-летняя женщина

В Новосибирской области от коронавируса умерли семь человек — среди них 91-летняя женщина, сообщили в оперштабе региона.
— Скончались семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 66 лет, 68 лет, 69 лет, 77 лет, 78 лет и женщина в возрасте 91 года. Всего в регионе от коронавируса умер 1421 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.
За сутки ковидом в регионе заразились еще 123 человека, выздоровели 14 пациентов. Всего коронавирус с начала пандемии был обнаружен у
В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.
Сейчас в Новосибирской области на вакцинацию от коронавируса записаны больше 43 тысяч жителей. Минздрав Новосибирской области рассказал, почему вакцина от ковида иногда поступает в медучреждения с опозданием. На прошлой неделе из-за задержек с поставкой люди провели в коридорах поликлиники