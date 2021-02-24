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Отдыхали на Мальдивах: новосибирцы вернулись в Россию с лихорадкой денге

Заболевание передается через укусы комаров

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Лихорадка не распространяется на территории региона

Лихорадка не распространяется на территории региона

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Новосибирцы завезли в страну лихорадку денге после отдыха на Мальдивах

Новосибирцы, которые отдыхали на Мальдивах в январе, заразились лихорадкой денге. Заболевание обнаружили, когда они вернулись в Россию.

— Подводим итоги по инфекционной заболеваемости за январь. У нас очередные случаи есть завоза лихорадки денге. Жители города Новосибирска отдыхали на Мальдивах, их укусили комары. Внутреннего распространения лихорадки нет, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов на оперативном совещании 24 февраля.

Лихорадка денге — заболевание, которое передается через укусы комаров. Болезнь распространена в тропических и субтропических районах, в основном в странах Юго-Восточной Азии, таких как Пакистан, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Сингапур. Симптомы заболевания: повышение температуры, снижение аппетита, недомогание, вялость, слабость, серьезные боли в мышцах, боли по позвоночнику.

Александр Щербатов также рассказал, что за весь период наблюдений в регион въехали 19 человек из Великобритании и Ирландии. Все они сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Однако гражданам все равно пришлось отправиться на 14-дневную изоляцию.

Ранее НГС подробно рассказывал, что такое лихорадка денге и как от нее защититься. Мы также писали о других опасных вирусах, которые можно подхватить в отпуске.

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Мальдивылихорадка Денгеотдых
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