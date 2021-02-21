В новосибирской поликлинике № 8 появился прибор, похожий на фонарик. Он находит онкологические образования в полости рта

В Новосибирской поликлинике № 8 появился прибор, похожий на фонарик, — стоматоскоп: он находит онкологические образования в полости рта.



Пациентам с подозрением на онкологическое заболевание обычно делают осмотр рта и пальпируют лимфоузлы, а теперь они проходят дополнительную процедуру — люминесцентную стоматоскопию. Она занимает около 3 минут и проводится бесплатно, по ОМС. Такое обследование уже прошли 20 человек, по информации Минздрава Новосибирской области.

Стоматоскоп позволяет стоматологу за счет аномального свечения участков слизистой увидеть пораженные очаги.