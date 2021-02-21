В новосибирской поликлинике № 8 появился прибор, похожий на фонарик. Он находит онкологические образования в полости рта

В Новосибирской поликлинике появился прибор, находящий образования во рту
В Новосибирской поликлинике
Пациентам с подозрением на онкологическое заболевание обычно делают осмотр рта и пальпируют лимфоузлы, а теперь они проходят дополнительную процедуру — люминесцентную стоматоскопию. Она занимает около
Стоматоскоп позволяет стоматологу за счет аномального свечения участков слизистой увидеть пораженные очаги.
— Оборудование простое в использовании, напоминает обычный фонарик, но позволяет отследить любые малейшие отклонения от нормального состояния слизистой оболочки полости рта. Раньше такие отклонения субъективно можно было определять только собственными глазами стоматолога, но сейчас, благодаря приобретению стоматоскопа, появился объективный метод исследования на наличие патологических изменений, — передает Минздрав слова главного врача стоматологической поликлиники Ольга Просекова.
Ранее мы рассказывали, какие еще обследования нужно проходить, чтобы не пропустить онкологическое образование.