17 февраля среда
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 73.29
eur 88.94
Тема дняМонолог мамы убитого студента НГТУ

Все новости

Все новости

Что будет с лекарствами в Новосибирске, если начнется третья волна коронавируса? Ответ мэрии

Заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп рассказал об отложенных поставках

2 414
63Обсудить

Поделиться

В случае необходимости лекарства от ковида поступят в муниципальные аптеки

В случае необходимости лекарства от ковида поступят в муниципальные аптеки

Поделиться

Новосибирск договорился о поставке лекарств в случае третьей волны ковида

В случае начала третьей волны коронавируса в Новосибирске в муниципальную аптечную сеть лекарства будут поступать по договорам, которые уже заключили с фармацевтическими компаниями.

— С производителями и поставщиками достигнута договоренность о так называемых отложенных поставках. В СМИ появляется информация о том, что якобы третья волна может наступить. По крайней мере, ее опасаются. Поэтому в случае, если вдруг такое произойдет, мы этими договорными отношениями нашей муниципальной аптечной сети защищены, — рассказал сегодня, 17 февраля, во время сессии горсовета Валерий Шварцкопп, заместитель мэра Новосибирска.

По его словам, количество поставок лекарств по договору будет увеличиваться в случае необходимости.

Валерий Шварцкопп отметил, что количество заболевших, которых регистрируют ежедневно, сократилось в сравнении с октябрем и ноябрем.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В конце прошлого года НГС поговорил с вирусологом и выяснил, как ситуация с коронавирусом может измениться весной. В январе губернатор Новосибирской области предположил, какой может быть третья волна ковида в регионе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

лекарствакоронавирусмуниципальная аптека
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (63)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...