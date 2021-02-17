Что будет с лекарствами в Новосибирске, если начнется третья волна коронавируса? Ответ мэрии

Новосибирск договорился о поставке лекарств в случае третьей волны ковида
В случае начала третьей волны коронавируса в Новосибирске в муниципальную аптечную сеть лекарства будут поступать по договорам, которые уже заключили с фармацевтическими компаниями.
— С производителями и поставщиками достигнута договоренность о так называемых отложенных поставках. В СМИ появляется информация о том, что якобы третья волна может наступить. По крайней мере, ее опасаются. Поэтому в случае, если вдруг такое произойдет, мы этими договорными отношениями нашей муниципальной аптечной сети защищены, — рассказал сегодня,
По его словам, количество поставок лекарств по договору будет увеличиваться в случае необходимости.
Валерий Шварцкопп отметил, что количество заболевших, которых регистрируют ежедневно, сократилось в сравнении с октябрем и ноябрем.
В конце прошлого года НГС поговорил с вирусологом и выяснил, как ситуация с коронавирусом может измениться весной. В январе губернатор Новосибирской области предположил, какой может быть третья волна ковида в регионе.