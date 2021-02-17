Что будет с лекарствами в Новосибирске, если начнется третья волна коронавируса? Ответ мэрии

В случае начала третьей волны коронавируса в Новосибирске в муниципальную аптечную сеть лекарства будут поступать по договорам, которые уже заключили с фармацевтическими компаниями.

— С производителями и поставщиками достигнута договоренность о так называемых отложенных поставках. В СМИ появляется информация о том, что якобы третья волна может наступить. По крайней мере, ее опасаются. Поэтому в случае, если вдруг такое произойдет, мы этими договорными отношениями нашей муниципальной аптечной сети защищены, — рассказал сегодня, 17 февраля , во время сессии горсовета Валерий Шварцкопп, заместитель мэра Новосибирска.

