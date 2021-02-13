В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 человек — самой молодой было 39 лет

В Новосибирской области от коронавируса умерла 39-летняя женщина
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 128 человек, скончались 9 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе сегодня, 13 февраля.
— По данным оперативного штаба на утро 13 февраля, в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба НСО, скончались 1324 человека.
В больницах находятся 1414 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 126 пациентов, из них 26 — на искусственной вентиляции легких.
— В больницы районов области госпитализированы 815 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
В феврале Росстат опубликовал данные, согласно которым от коронавирсуа в 2020 году в Новосибирской области скончались
Накануне стало известно, что в Новосибирске скончался терапевт поликлиники