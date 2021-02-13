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В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 человек — самой молодой было 39 лет

Ковид за сутки обнаружили у 128 человек

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В больницах находятся 1414 человек с ковидом и подозрением на него

В больницах находятся 1414 человек с ковидом и подозрением на него

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В Новосибирской области от коронавируса умерла 39-летняя женщина

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 128 человек, скончались 9 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе сегодня, 13 февраля.

— По данным оперативного штаба на утро 13 февраля, в регионе зарегистрировано 33 947 случаев коронавируса, 128 за сутки, в том числе у 1894 детей. 31 801 человек выписан с выздоровлением, 94 за сутки. Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 39, 56, 58 лет, 72 и 74 года, 80 и 97 лет, — говорится в сообщении.

Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба НСО, скончались 1324 человека.

В больницах находятся 1414 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 126 пациентов, из них 26 — на искусственной вентиляции легких.

— В больницы районов области госпитализированы 815 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

СЮЖЕТ

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В феврале Росстат опубликовал данные, согласно которым от коронавирсуа в 2020 году в Новосибирской области скончались 2185 человек. Эта цифра вдвое превышает данные регионального оперштаба.

Накануне стало известно, что в Новосибирске скончался терапевт поликлиники № 2 Евгений Кононов. В причинах смерти мужчины указан отек легких.

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