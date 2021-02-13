В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 человек — самой молодой было 39 лет

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 128 человек, скончались 9 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе сегодня, 13 февраля.



— По данным оперативного штаба на утро 13 февраля, в регионе зарегистрировано 33 947 случаев коронавируса, 128 за сутки, в том числе у 1894 детей. 31 801 человек выписан с выздоровлением, 94 за сутки. Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 39, 56, 58 лет, 72 и 74 года, 80 и 97 лет, — говорится в сообщении.