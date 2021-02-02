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Еще 10 пациентов умерли от ковида в Новосибирской области

Самому молодому погибшему было 50 лет, самому возрастному — 83 года

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Пока в отделениях реанимации находятся более <nobr class="_">100 пациентов</nobr>

Пока в отделениях реанимации находятся более 100 пациентов

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Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие цифры коронавирусной статистики — за сутки в регионе скончались 10 пациентов.

— Выявлено 32 517 случаев коронавирусной инфекции (+132 за сутки), в том числе 1827 детей. 29 949 пациентов выздоровели (+202 за сутки). Скончались еще 10 пациентов: мужчины в возрасте 50 и 69 лет, и женщины в возрасте 54 лет, 61 года, 62 лет, 63 лет, 73 лет, 75 лет, 81 года, 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1243 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 102 человека, на ИВЛ — 22 пациента.

— Шесть детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1582. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 844 пациента, — добавили в оперштабе.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 3198 жителей региона, 93 242 человека сняты с меднаблюдения.

СЮЖЕТ

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На прошлой неделе стало известно, что свободный коечный фонд увеличился — в разных госпиталях он составляет от 10 до 40%. Больницы, которые ранее перепрофилировали под ковидные госпитали, возвращаются к прежней работе.

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