Еще 10 пациентов умерли от ковида в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие цифры коронавирусной статистики — за сутки в регионе скончались 10 пациентов.

— Выявлено 32 517 случаев коронавирусной инфекции (+132 за сутки), в том числе 1827 детей . 29 949 пациентов выздоровели (+202 за сутки). Скончались еще 10 пациентов : мужчины в возрасте 50 и 69 лет , и женщины в возрасте 54 лет , 61 года , 62 лет , 63 лет , 73 лет , 75 лет , 81 года , 83 лет . Всего в регионе от коронавируса умерли 1243 человека , — говорится в сообщении оперштаба.