Еще 10 пациентов умерли от ковида в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие цифры коронавирусной статистики — за сутки в регионе скончались
— Выявлено
Сейчас в отделениях реанимации находятся
— Шесть детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся
На прошлой неделе стало известно, что свободный коечный фонд увеличился — в разных госпиталях он составляет от 10 до 40%. Больницы, которые ранее перепрофилировали под ковидные госпитали, возвращаются к прежней работе.