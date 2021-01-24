За сутки от коронавируса умерло 10 человек: самому молодому было 36 лет

За последние сутки в Новосибирской области 10 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 36 лет.

По данным оперативного штаба на утро 24 января, в регионе зарегистрировано 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии — 31 306 случаев.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 36, 66 лет, 71 год, двое 73-летних, 77, 80 лет, 83 года, 92 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1165 человек, — сообщили в оперштабе.