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За сутки от коронавируса умерло 10 человек: самому молодому было 36 лет

В реанимации сейчас 138 человек

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Самому старшему пациенту было 92 года

Самому старшему пациенту было 92 года

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36-летний мужчина умер от коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области 10 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 36 лет.

По данным оперативного штаба на утро 24 января, в регионе зарегистрировано 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии — 31 306 случаев.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 36, 66 лет, 71 год, двое 73-летних, 77, 80 лет, 83 года, 92 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1165 человек, — сообщили в оперштабе.

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На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. В больницах 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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В новосибирских стационарах 1565 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.


По информации оперштаба, под медицинским наблюдением остаются 2838 жителей региона, 90 736 человек сняты с меднаблюдения. Всего в регионе 28 401 человек выздоровел (+94 за сутки).

Также в регионе зарегистрировано 2439 заболевших ОРВИ, из них 29 человек госпитализированы.

В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса — первые привитые рассказали о последствиях. А медики объяснили, насколько опасно делать прививки пожилым людям.

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