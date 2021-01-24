За сутки от коронавируса умерло 10 человек: самому молодому было 36 лет

36-летний мужчина умер от коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области 10 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 36 лет.
По данным оперативного штаба на утро 24 января, в регионе зарегистрировано 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии —
— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 36, 66 лет, 71 год, двое 73-летних, 77, 80 лет, 83 года, 92 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1165 человек, — сообщили в оперштабе.
На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. В больницах 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В новосибирских стационарах 1565 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.
По информации оперштаба, под медицинским наблюдением остаются 2838 жителей региона,
Также в регионе зарегистрировано 2439 заболевших ОРВИ, из них 29 человек госпитализированы.
В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса — первые привитые рассказали о последствиях. А медики объяснили, насколько опасно делать прививки пожилым людям.