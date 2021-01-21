В Новосибирске закрывают ковидарии еще в двух больницах — в регионе занято 56% коек для пациентов с коронавирусом

В Новосибирской области сейчас занято чуть больше половины коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня рассказала замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова во время прямого эфира на канале ОТС. Также она рассказала, что из-за этого из системы оказания медпомощи больным ковидом выводятся несколько учреждений.

— У нас сейчас открыто порядка 4,5 тысячи коек — из них занято 2,5 тысячи коек. Это по всей Новосибирской области. Идет сейчас восстановление работы федерального учреждения СОМЦ ФМБА, затем также восстанавливает коечный фонд НИИТО. И, конечно, сейчас мониторим ситуацию, меняем в онлайн-режиме маршрутизацию пациентов, — рассказала Елена Аксёнова.