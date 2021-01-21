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В Новосибирске закрывают ковидарии еще в двух больницах — в регионе занято 56% коек для пациентов с коронавирусом

Минздрав НСО отмечает, что начала снижаться тяжесть течения заболеваний у людей

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Следующими учреждениями, которые перестанут принимать коронавирусных больных, станут СОНЦ ФМБА и НИИТО

Следующими учреждениями, которые перестанут принимать коронавирусных больных, станут СОНЦ ФМБА и НИИТО

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В НСО занято 56% коек для пациентов с коронавирусом

В Новосибирской области сейчас занято чуть больше половины коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня рассказала замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова во время прямого эфира на канале ОТС. Также она рассказала, что из-за этого из системы оказания медпомощи больным ковидом выводятся несколько учреждений.

— У нас сейчас открыто порядка 4,5 тысячи коек — из них занято 2,5 тысячи коек. Это по всей Новосибирской области. Идет сейчас восстановление работы федерального учреждения СОМЦ ФМБА, затем также восстанавливает коечный фонд НИИТО. И, конечно, сейчас мониторим ситуацию, меняем в онлайн-режиме маршрутизацию пациентов, — рассказала Елена Аксёнова.

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Она добавила, что массовая вакцинация поможет предотвратить третью волну коронавируса. В НСО планируют привить минимум 60% населения.

СЮЖЕТ

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— Ситуация не только стабилизировалась, но мы идем на снижение. У нас достаточно хороший свободный коечный фонд в стационарах. Видим, что тяжесть пациентов начала снижаться, и снижается регистрация новых случаев. Но всё в наших руках. Если мы сейчас сделаем вакцинацию успешно, если будут соблюдаться гигиенические правила, если все меры предлагаемые выполним — это позволит нам избежать нового подъема, — убеждена замминистра.

В декабре прошлого года региональный Минздрав закрыл коронавирусный госпиталь на базе городской больницы скорой медицинской помощи № 2 на улице Тургенева.

Сейчас в регионе стартовала массовая вакцинация от ковида. Некоторые уже поставили себе прививку и рассказали о побочных эффектах. Как подготовиться к процедуре, можно ли прививаться пожилым людям и что делать тем, кто уже переболел ковидом? Полезные карточки вы можете почитать здесь.

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