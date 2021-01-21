«Заросла огромными прыщами»: сибирячка с акне рассказала, как вылечила лицо без врачей и таблеток

Начало проблемы

— У меня всегда были проблемы с кожей — прыщи еще со школы, я их замазывала тональным кремом. Всё по нарастающей было. Гинекологи говорили, что пройдет само, но не проходило. Потом по совету гинеколога я стала пить гормональные (КОК). Пока я их пила, с кожей было всё хорошо, но питание при этом было отвратительное. Я пила гормональные больше 6 лет, потом один врач сказал, что нельзя так долго, я их бросила, и через полгода начался тихий ужас на лице, такого никогда не было — заросла огромными подкожными прыщами.

Дерматолог не помог, просто без анализов назначил переливание крови. Я походила, особо ничего не улучшилось. Потом другой врач сказал, что если есть проблема в гормонах, то нужно пить их постоянно, но это не так. Гормональный дисбаланс нужно выравнивать образом жизни и питанием, таблетки — это экстренная и временная мера. Сейчас я понимаю, что надо было работать с причинами, а не со следствием. Если не устранять причину, то под удар пойдет и другая система, а за ней третья и дальше, как снежный ком.