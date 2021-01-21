«Заросла огромными прыщами»: сибирячка с акне рассказала, как вылечила лицо без врачей и таблеток

Один внезапный прыщ способен вывести из состояния равновесия и довести до слез, а что делать, если на лице от них не осталось живого места, — даже представить страшно. У сибирячки Татьяны Сергиенко произошло именно так — по рекомендации врача она отменила прием гормональных препаратов, и ее лицо превратилось в кошмар. Испытав первый шок и научившись мастерски прятать акне под слоями тонального крема, Татьяна прошла череду врачей и, не получив конкретных рекомендаций, решила самостоятельно бороться с проблемой. Она поделилась с НГС личным опытом лечения.
Начало проблемы
— У меня всегда были проблемы с кожей — прыщи еще со школы, я их замазывала тональным кремом. Всё по нарастающей было. Гинекологи говорили, что пройдет само, но не проходило. Потом по совету гинеколога я стала пить гормональные (КОК). Пока я их пила, с кожей было всё хорошо, но питание при этом было отвратительное. Я пила гормональные больше 6 лет, потом один врач сказал, что нельзя так долго, я их бросила, и через полгода начался тихий ужас на лице, такого никогда не было — заросла огромными подкожными прыщами.
Дерматолог не помог, просто без анализов назначил переливание крови. Я походила, особо ничего не улучшилось. Потом другой врач сказал, что если есть проблема в гормонах, то нужно пить их постоянно, но это не так. Гормональный дисбаланс нужно выравнивать образом жизни и питанием, таблетки — это экстренная и временная мера. Сейчас я понимаю, что надо было работать с причинами, а не со следствием. Если не устранять причину, то под удар пойдет и другая система, а за ней третья и дальше, как снежный ком.
Что говорят врачи
— Мне не встречались врачи, которые бы однозначно могли ответить на вопрос — откуда, почему и как быть. Год назад я сама стала решать проблему через питание. Точнее так: мне попался здравый дерматолог, который отправил к другому дерматологу-диетологу. Она-то как раз и рассказала, что прыщи — это питание. Сейчас я сама учусь на нутрициолога и могу сказать одно: прыщи — это загрязнение организма, такое, что уже на кожу лезет. Кровь, лимфа, кишечник. Всё это из-за несбалансированного питания, слишком частого питания, слишком много сладкого, фастфуда, мучного, сладких напитков, алкоголя и при этом малоподвижного образа жизни. Поздний сон, мало овощей, мало чистой воды. Уход за лицом играет далеко не первую роль, но тоже важен — косметология и правильная косметика улучшат качество кожи снаружи.
Лечение
— После чисток и пилингов кожа становилась лучше, но со временем всё возвращалось, потому что кожа — это выделительный орган и выделяет она то, чего в избытке внутри. С января 2020-го я исключила глютен, молочку и сахар, но всё еще ела сладкие фрукты и фруктовые батончики. Дело шло медленно. Потом я подключила комплексный детокс травами и клетчаткой + фульвовые и гуминовые кислоты. Начала пить витамин Д и восполнять его дефицит, омегу-3, включила в рацион полезные жиры. Диету продолжала, хоть и было пару раз, когда срывалась. Потом начала восстанавливать микрофлору кишечника, пить коллаген (он, кстати, необходим и для заживления слизистой кишечника) — и так через 5 месяцев я увидела свое идеально чистое лицо, без таблеток, без изменений в уходе, без косметологов. Понимаете? Это доказывает то, что без гормональных таблеток можно, но надо поработать над собой. Наличие проблемы говорит о том, что ты идешь не туда, делаешь что-то не так — питание, образ жизни, уход. Начинаешь делать правильно — проблема отступает. Временные действия — всегда временный результат. Как и похудение, так и проблема акне. Возможно ли вылечить акне насовсем? Однозначно — да.
Общение по интересам
— Я стеснялась прыщей, замазывала их — хороший плотный тональный крем кистью ложится плотнее и лучше маскирует, без консилера было не обойтись — долго искала подходящий. Конечно, с таким макияжем я была увереннее в себе, а потом решила, что я такая не одна и почему бы не делиться этим в соцсетях. К такому решению меня подтолкнули примеры других девочек, которые открыто делятся проблемой, ведут что-то типа дневника, рассказывают о том, как борются с прыщами. Так, однажды я загрузила в Сеть видео, где наношу макияж, и все офигели — мое лицо было как один воспаленный прыщ. Мое окружение адекватное, хейта почти не было, наоборот, меня поддерживали. Я понимала, что такой блог мне поможет — появляется ответственность за результат и за тех людей, которые будут меня читать и смотреть.
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