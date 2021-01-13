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В одном из районов Новосибирска запустили бесплатное дистанционное тестирование на ВИЧ

Чтобы получить посылку с тестом, нужно оставить заявку на сайте

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Акцию проводит общественная организация «Гуманитарный проект» при поддержке Центра СПИД и Фонда президентских грантов

Акцию проводит общественная организация «Гуманитарный проект» при поддержке Центра СПИД и Фонда президентских грантов

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В Новосибирске началась акция по бесплатному тестированию жителей Кировского района на ВИЧ. По данным Минздрава НСО, именно этот район наряду с Ленинским лидирует по количеству впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией в городе.

— Кировский был выбран как пилотный район, чтобы опробовать дистанционное тестирование для всех жителей, которые пожелают его сделать. Что касается дистанционного тестирования в принципе, оно существует с самого начала пандемии для некоторых групп населения, когда тест-мобили встали в гараж из-за угрозы распространения коронавируса, — отметила специалист по связям с общественностью «Гуманитарного проекта» Маргарита Логинова.

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К тем группам населения, которые прежде могли пройти онлайн-тестирование, относились люди, употребляющие или употреблявшие наркотики, их половые партнеры, мужчины, практикующие секс с мужчинами и трансгендерные люди.

Новая акция позволит получить тест всем жителям Кировского района без ограничений.

— Чтобы получить тест, необходимо оставить заявку на сайте testnsk.ru. Посылку с экспресс-тестом отправят через службу доставки. Получить посылку можно бесплатно и не предъявляя документы, то есть сохраняя анонимность, — говорится в сообщении «Гуманитарного проекта». Посылка придет через службу Boxberry.

Кроме результатов теста и консультации специалиста, как отмечает Маргарита Логинова, человек, узнавший о своем положительном статусе, получает поддержку.

— Наши консультанты и сотрудники «Гуманитарного проекта» не оставляют человека один на один с результатом теста и помогают ему начать лечение, — добавила она.

Тестирование проводится бесплатно и анонимно по слюне, результат готов за 15 минут.

Также сейчас узнать о своем ВИЧ-статусе жители Кировского района смогут в муниципальной аптеке на Петухова, 20 (вторник и четверг с 16:00 до 21:00).

Официально в Новосибирской области проживают 31 814 пациентов с ВИЧ. В прошлом году о своем положительном статусе узнали 2217 жителей региона.

В День борьбы со СПИДом мы рассказывали историю 21-летнего студента-медика, узнавшего о том, что у него ВИЧ. Как далось ему принятие диагноза и почему в России всё так непросто с профилактикой инфекции, читайте в этом материале.

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