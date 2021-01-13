В одном из районов Новосибирска запустили бесплатное дистанционное тестирование на ВИЧ

В Новосибирске началась акция по бесплатному тестированию жителей Кировского района на ВИЧ. По данным Минздрава НСО, именно этот район наряду с Ленинским лидирует по количеству впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией в городе.



— Кировский был выбран как пилотный район, чтобы опробовать дистанционное тестирование для всех жителей, которые пожелают его сделать. Что касается дистанционного тестирования в принципе, оно существует с самого начала пандемии для некоторых групп населения, когда тест-мобили встали в гараж из-за угрозы распространения коронавируса, — отметила специалист по связям с общественностью «Гуманитарного проекта» Маргарита Логинова.

