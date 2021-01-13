В одном из районов Новосибирска запустили бесплатное дистанционное тестирование на ВИЧ

В Новосибирске началась акция по бесплатному тестированию жителей Кировского района на ВИЧ. По данным Минздрава НСО, именно этот район наряду с Ленинским лидирует по количеству впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией в городе.
— Кировский был выбран как пилотный район, чтобы опробовать дистанционное тестирование для всех жителей, которые пожелают его сделать. Что касается дистанционного тестирования в принципе, оно существует с самого начала пандемии для некоторых групп населения, когда тест-мобили встали в гараж из-за угрозы распространения коронавируса, — отметила специалист по связям с общественностью «Гуманитарного проекта» Маргарита Логинова.
К тем группам населения, которые прежде могли пройти онлайн-тестирование, относились люди, употребляющие или употреблявшие наркотики, их половые партнеры, мужчины, практикующие секс с мужчинами и трансгендерные люди.
Новая акция позволит получить тест всем жителям Кировского района без ограничений.
— Чтобы получить тест, необходимо оставить заявку на сайте testnsk.ru. Посылку с экспресс-тестом отправят через службу доставки. Получить посылку можно бесплатно и не предъявляя документы, то есть сохраняя анонимность, — говорится в сообщении «Гуманитарного проекта». Посылка придет через службу Boxberry.
Кроме результатов теста и консультации специалиста, как отмечает Маргарита Логинова, человек, узнавший о своем положительном статусе, получает поддержку.
— Наши консультанты и сотрудники «Гуманитарного проекта» не оставляют человека один на один с результатом теста и помогают ему начать лечение, — добавила она.
Тестирование проводится бесплатно и анонимно по слюне, результат готов за 15 минут.
Также сейчас узнать о своем ВИЧ-статусе жители Кировского района смогут в муниципальной аптеке на
Официально в Новосибирской области проживают
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