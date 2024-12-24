Огромные олени, мерцающие деревья и разноцветные игрушки: как украсили улицы Новосибирска — яркий фоторепотаж

Новосибирск во всей красе готов встречать новый 2025 год. Улицы города буквально утопают в ярких, праздничных украшения. Тут и там можно заметить переливающиеся всеми цветами радуги инсталляции, мерцающие декоративные деревья и новогодние ели, которые буквально рвутся в высь, украшенные сотнями игрушек. Фотокорреспонденты НГС прогулялись по улицам Новосибирска и запечатлели сверкающее убранство.