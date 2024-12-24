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Город Огромные олени, мерцающие деревья и разноцветные игрушки: как украсили улицы Новосибирска — яркий фоторепотаж

Огромные олени, мерцающие деревья и разноцветные игрушки: как украсили улицы Новосибирска — яркий фоторепотаж

1 декабря включили праздничную иллюминацию

1 768
28 комментариев

Горожане успевают делать селфи с яркими инсталяциями

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Новосибирск во всей красе готов встречать новый 2025 год. Улицы города буквально утопают в ярких, праздничных украшения. Тут и там можно заметить переливающиеся всеми цветами радуги инсталляции, мерцающие декоративные деревья и новогодние ели, которые буквально рвутся в высь, украшенные сотнями игрушек. Фотокорреспонденты НГС прогулялись по улицам Новосибирска и запечатлели сверкающее убранство.

На набережной залили самый большой каток в Новосибирске

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Искусственные деревья на набережной создают сказочную атмосферу

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Огромные олени встречают гостей

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А в парке «Арена» у ЛДС установили огромную ель, которая светится разноцветными огнями

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В паке тут и там сверкает праздничная иллюминация

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Несмотря на мороз, люди гуляют в парке

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А вот такие яркие деревья встречают посетителей на входе в Центальный парк

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Необычные арки украсили тропинки в парке

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На деревьях сверкают огромные игрушки

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Вечером 1 декабря в Новосибирске включили праздничную иллюминацию на пешеходной улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах.

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Комментарии
28
548762801
34 минуты
Для Столицы Сибири жидковато....
Гость
1 час
А у нас, в Ленинском районе, жители сами должны украшать улицы и скверы?
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