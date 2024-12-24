Папки подготовлены: мэр Новосибирска отказался уезжать из города на новогодние праздники

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вместе со своим первым замом Иосифом Кодалаевым будут координировать работу чиновников во время новогодних праздников. Об этом мэр сообщил сегодня, 24 декабря, во время аппаратного совещания.

— Наша задача — обеспечить бесперебойную работу всех сетей, чтобы жители встретили новогодние праздники в уюте и комфорте, — подчеркнул мэр. — По всем позициям — тепло, водоснабжение, электроснабжение — должны быть установлены контакты. Традиционно дежурная папка в администрации и там все контакты для взаимодействия. Я из региона не планирую уезжать, Иосиф Кодалаев (первый зам. — Прим. ред.) тоже на месте. Поэтому мы координируем работу сообща.