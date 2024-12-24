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Город Папки подготовлены: мэр Новосибирска отказался уезжать из города на новогодние праздники

Папки подготовлены: мэр Новосибирска отказался уезжать из города на новогодние праздники

В администрациях уже расписаны дежурства на новогодние праздники

3 089
64 комментария

Максим Кудрявцев решил провести выходные в регионе

Источник:

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вместе со своим первым замом Иосифом Кодалаевым будут координировать работу чиновников во время новогодних праздников. Об этом мэр сообщил сегодня, 24 декабря, во время аппаратного совещания.

— Наша задача — обеспечить бесперебойную работу всех сетей, чтобы жители встретили новогодние праздники в уюте и комфорте, — подчеркнул мэр. — По всем позициям — тепло, водоснабжение, электроснабжение — должны быть установлены контакты. Традиционно дежурная папка в администрации и там все контакты для взаимодействия. Я из региона не планирую уезжать, Иосиф Кодалаев (первый зам. — Прим. ред.) тоже на месте. Поэтому мы координируем работу сообща.

До Нового года осталась неделя, и многие новосибирцы уже готовы к его встрече! Украсили свои рабочие места, нарядили елки! Мы ведем онлайн-трансляцию с новогодними фото.

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Комментарии
65
Ханна Намити
1 час
"о народе думает...золотой человек!" (С)
солдат
49 минут
Скучно ему ... движухи не хватает ...
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