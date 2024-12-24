«Мы замерзаем в домах»: в новосибирском ЖК «Просторный» больше суток нет отопления

В жилмассиве «Просторный» в Кировском районе Новосибирска больше суток нет отопления. Об этом редакции НГС рассказала местная жительница Алена.
— С ночи 23 декабря в жилмассиве «Просторный» нет отопления. Все окна в воде, пол ледяной, обогреватели работают сутки. Мы замерзаем в домах, — сообщила сибирячка.
В УК «Просторный» НГС рассказали, что отопление и горячую воду отключили из-за повреждения на котельной.
— Сейчас запустили, проблема устраняется. Пока идет настройка, — объяснили в диспетчерской.
В УК уточнили, что отключение затронуло весь жилмассив. По данным застройщика ГК «Дискус», всего в «Просторном» 86 жилых домов. Когда аварию устранят — пока неизвестно.
НГС обратился за комментарием по аварии в пресс-службу ГК «Дискус».
Ранее без тепла и горячей воды остались около 100 домов на Первомайке.