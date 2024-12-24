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Город «Мы замерзаем в домах»: в новосибирском ЖК «Просторный» больше суток нет отопления

«Мы замерзаем в домах»: в новосибирском ЖК «Просторный» больше суток нет отопления

К отключению привела авария на котельной

2 064
55 комментариев

Тепла нет с ночи 23 декабря

Источник:

В жилмассиве «Просторный» в Кировском районе Новосибирска больше суток нет отопления. Об этом редакции НГС рассказала местная жительница Алена.

— С ночи 23 декабря в жилмассиве «Просторный» нет отопления. Все окна в воде, пол ледяной, обогреватели работают сутки. Мы замерзаем в домах, — сообщила сибирячка.

В УК «Просторный» НГС рассказали, что отопление и горячую воду отключили из-за повреждения на котельной.

— Сейчас запустили, проблема устраняется. Пока идет настройка, — объяснили в диспетчерской.

В УК уточнили, что отключение затронуло весь жилмассив. По данным застройщика ГК «Дискус», всего в «Просторном» 86 жилых домов. Когда аварию устранят — пока неизвестно.

НГС обратился за комментарием по аварии в пресс-службу ГК «Дискус».

Ранее без тепла и горячей воды остались около 100 домов на Первомайке.

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Отопление Отключение отопления Управляющая компания Новосибирск
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Комментарии
57
660264
10 минут
Скоро весна. Надо немного потерпеть
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
49 минут
Опять эти носки на фото... Лет 10 уже на них смотрю. Их хозяйка, как я вижу, жилье меняет регулярно и всегда живет там, где холодно. Может быть ее погреть нужно?🤣
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