Около ста домов остались без тепла и горячей воды на Первомайке — отопление вернут лишь к утру

В Новосибирске 23 декабря из-за коммунальной аварии на улице Героев Революции около 100 домов остались без горячей воды. Также в домах снизили параметры подачи тепла.
— На время проведения работы вынуждены были отключить горячее водоснабжение 82 домов и снизить параметры теплоснабжения, — пояснили в СГК.
Как отметили в компании, ремонтные работы на трубопроводе планируют завершить 24 декабря в 8:00.
Судя по карте аварийных отключений Новосибирска, под отключения попали дома на улицах Красный факел, Эйхе, Марии Ульяновой и Маяковского.
Ранее в Новосибирске произошла авария на Титова. Улицу заволокло паром. Аварию устранили лишь на следующий день.