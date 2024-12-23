НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -18

1 м/c,

ю-з.

 766мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Происшествия Около ста домов остались без тепла и горячей воды на Первомайке — отопление вернут лишь к утру

Около ста домов остались без тепла и горячей воды на Первомайке — отопление вернут лишь к утру

На улице Героев Революции произошла коммунальная авария

1 595
45 комментариев

На участке уже идут ремонтные работы

Источник:

В Новосибирске 23 декабря из-за коммунальной аварии на улице Героев Революции около 100 домов остались без горячей воды. Также в домах снизили параметры подачи тепла.

— На время проведения работы вынуждены были отключить горячее водоснабжение 82 домов и снизить параметры теплоснабжения, — пояснили в СГК.

Как отметили в компании, ремонтные работы на трубопроводе планируют завершить 24 декабря в 8:00.

Судя по карте аварийных отключений Новосибирска, под отключения попали дома на улицах Красный факел, Эйхе, Марии Ульяновой и Маяковского.

Под отключения попали 82 дома

Источник:

Ранее в Новосибирске произошла авария на Титова. Улицу заволокло паром. Аварию устранили лишь на следующий день.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Коммунальная авария Тепло Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
45
265889986
50 минут
Всё по плану ,идём с опережением графика
280001480
59 минут
Просто вам было скучно без движухи! Ваш пупок
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Елизавета ,27

Dmitriy,37

Наталья,40

Vera,45

Александр,31

Натали,34

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление