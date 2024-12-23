«Особое внимание уделим транспорту»: для новосибирского Военного городка разрабатывают мастер-план

Территорию Военного городка хотят вписать в уже существующую застройку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для новосибирского Военного городка по улице Тополевой в Октябрьском районе разработают мастер-план.

Как сообщили НГС в министерстве строительства, правительство Новосибирской области рассматривает проект технического задания на подготовку мастер-плана территории от «ДОМ.РФ». Границы территории определят в рамках техзадания.

— Планируется осуществить реновацию территории Военного городка № 17 и вписать ее в существующую застройку с сохранением объектов культурного наследия и запроса новосибирцев на качественную городскую среду, — сообщили в Минстрое.

Ранее главный архитектор города Александр Ложкин подтверждал, что уже выдали техническое задание на разработку мастер-плана территории, которая включает Военный городок, ТРЦ «Сибирский Молл» и участок застройки от группы «Брусника» у «Локомотив-Арены».

— Весь район будет разрабатываться в рамках единого мастер-плана, особое внимание будет уделено транспортному обслуживанию всей территории, — отмечал Александр Ложкин.