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Город эксклюзив «Особое внимание уделим транспорту»: для новосибирского Военного городка разрабатывают мастер-план

«Особое внимание уделим транспорту»: для новосибирского Военного городка разрабатывают мастер-план

Территорию планируют развивать комплексно

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30 комментариев

Территорию Военного городка хотят вписать в уже существующую застройку

Источник:

Для новосибирского Военного городка по улице Тополевой в Октябрьском районе разработают мастер-план.

Как сообщили НГС в министерстве строительства, правительство Новосибирской области рассматривает проект технического задания на подготовку мастер-плана территории от «ДОМ.РФ». Границы территории определят в рамках техзадания.

— Планируется осуществить реновацию территории Военного городка № 17 и вписать ее в существующую застройку с сохранением объектов культурного наследия и запроса новосибирцев на качественную городскую среду, — сообщили в Минстрое.

Ранее главный архитектор города Александр Ложкин подтверждал, что уже выдали техническое задание на разработку мастер-плана территории, которая включает Военный городок, ТРЦ «Сибирский Молл» и участок застройки от группы «Брусника» у «Локомотив-Арены».

— Весь район будет разрабатываться в рамках единого мастер-плана, особое внимание будет уделено транспортному обслуживанию всей территории, — отмечал Александр Ложкин.

Летом этого года губернатор региона Андрей Травников рассказывал, что территорию планируют развивать комплексно. Компании должны будут строить жилье, создавать социальные объекты и восстанавливать объекты культурного наследия. В военном городке до сих пор сохранились каменные дома, построенные до революции. Все они были предназначены для проживания офицерских семей.

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Комментарии
30
Zemb
22 минуты
какой отличный парк там можно было построить, сохранив царскую застройку. не хуже Венеции в Питере.
282362702
45 минут
Сколько я уже этих сказок наслушался!Просто Возьмите и сделаете!!!
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