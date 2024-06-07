Восстановить объекты, построить жилье и место для прогулок: Андрей Травников — о планах по развитию Военного городка

Власти Новосибирской области планируют комплексно развивать военный городок в Октябрьском районе. По словам губернатора Андрея Травникова, регион рассчитывает на сотрудничество с министерством обороны и ДОМ.РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.
В интервью ТАСС на ПМЭФ губернатор Новосибирской области заявил, что на территории необходимо сохранить объекты культурного наследия и благоустроить места для отдыха.
— На территории бывшего военного городка №17 несколько объектов культурного наследия, исторических зданий. Они находятся под охраной, что подтверждено судом. Переговоры, как все эти годы велись, так и продолжают вестись. Нам удалось не допустить застройку этой территории такими локальными пятнами жилищного строительства, — цитирует ТАСС Андрея Травникова.
Губернатор отметил, что власть не настаивает на передаче территории в собственность, наоборот земля может остаться в федеральной собственности, главное, чтобы городок освоили комплексно. Для этого регион готов сотрудничать с ДОМ.РФ и Министерством обороны.
— Должны быть предусмотрены участки как для жилья, так и для восстановления объектов культурного наследия, создание социальной инфраструктуры и место для прогулок, для отдыха горожан и гостей, — объяснил губернатор.
В военном городке до сих пор сохранились каменные дома, построенные до революции. Все они были предназначены для проживания офицерских семей. В прошлом году Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия подала в суд на структуры Минобороны из-за разрушающихся зданий военного городка.
После случившегося новосибирский СК возбудил уголовное дело против Государственной инспекции. В копии постановления было указано, что здания, как памятники регионального значения, находятся в плохом состоянии. Износ части домов составил 70%, но объекты не включили в программу капитального ремонта.
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