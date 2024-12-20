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Город Гостиницу «Турист» на площади Маркса подключили к отоплению — когда ее сдадут

Гостиницу «Турист» на площади Маркса подключили к отоплению — когда ее сдадут

Сейчас здание является самым старым долгостроем города

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30 комментариев

Гостиницу начали строить в 1980 году

Источник:

В Новосибирске на площади Маркса подключили к теплосети гостиницу «Турист». Это сделали, чтобы строители могли провести пусконаладочные работы, сообщили в пресс-службе СГК. Подключением занималась дочерняя компания единого оператора — НТСК.

По плану гостиницу «Турист» планируют ввести в строй в мае 2025 года. Это будет окончание истории самого старого долгостроя города, который существовал с 1980 года (строительство начали в конце 1960-х годов). В здании откроется гостиница, фитнес-центр, торгово-выставочное пространство и ресторан. Реконструкцией занимается ООО «Турсиб-Б».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Турсиб-Б» основано 27 июля 2012 года в Новосибирске. Гендиректор компании — Валерий Кокорин. Половиной компании владеет Арам Екавян. Остальная часть компании принадлежит дочкам и самой омской фирме ООО «Торговый пассаж». По данным на конец 2023 года, выручка составила 112,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 10,2 миллиона рублей.

— В декабре здание получило тепловую энергию в объеме тепловой нагрузки 0,7 Гкал/ч — это необходимо для пусконаладочных работ, которые приходятся на зимний период. С вводом здания в строй по постоянной схеме здание будет иметь возможность получать до 3,09 Гкал/ч, — процитировали в СГК Петра Бажина, начальника Тепловой инспекции 2-го района тепловых сетей НТСК.

Чтобы подключить комплекс, застройщик построил новые коммуникации — 75-метровую теплосеть и индивидуальный тепловой пункт.

— Готовим к сдаче во втором квартале 2025 года 19 тысяч кв. м площадей — это вторая очередь комплекса в основном здании и пристройке — в дополнение к уже работающему торговому центру. Здесь откроются торгово-выставочные пространства, гостиница, ресторан, апартаменты, а также фитнес-центр. По нашим расчетам, именно на приточную вентиляцию спортивного центра потребуется наибольший объем тепловой энергии, — объяснил Павел Передера, главный инженер ООО «Турсиб-Б».

Всего с учетом ТЦ «Фантазия», который работает уже много лет, общественное пространство составит около 38 тысяч квадратных метров. К этому прибавляется подземный паркинг.

За 11 месяцев 2024 года НТСК подключил к теплоснабжению 96 новый объектов. Помимо новых многоквартирных домов и общественных зданий, теплоснабжение получили инфекционная больница, две школы, медицинский центр, поликлиника.

В октябре в Новосибирске застройщик комплекса «Флотилия» купил на торгах административный долгострой и участок у парка «Березовая роща».

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Комментарии
31
ральф
35 минут
Как начнут туристические сборы грести - все затраты за полгода отобьют...
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
Туристы уже бронируют номера? Откуда приедут? Из Болотного, Купино, Карасука и Кыштовки?
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