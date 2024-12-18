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Город В Академгородке решили спрятать провода со столбов в канализацию

В Академгородке решили спрятать провода со столбов в канализацию

По словам Максима Кудрявцева, такой же проект запустят на площади Калинина

4 509
147 комментариев

Вместе с заменой фонарей все сети связи укладываются под землю

Источник:

Пилотный проект «Чистое небо» запустили в новосибирском Академгородке — здесь планируют спрятать провода. Как рассказал мэр Максим Кудрявцев, проект планируют полностью завершить за два года.

— Мы выставляем новые опоры уличного освещения. Делаем это по принципу «Чистого неба». Все сети связи укладываются в специальную канализацию, которая строится параллельно сети уличного освещения. В результате горожане проезжают, видят современные новые опоры, хорошие источники светодиодного освещения, но не видят проводов, — объяснил мэр в эфире радио «Городская волна».

Он добавил, что похожий проект планируют запустить и на площади Калинина. Также Максим Кудрявцев прокомментировал запрос горожан на модернизацию освещения улиц.

— Если модернизировать систему уличного освещения в Новосибирске, то это миллиарды рублей. Не всегда такие средства в нашем бюджете есть. В бюджете будем эти средства планировать для того, чтобы в разных уголках Новосибирска эту работу проводить, — заключил мэр.

Ранее мэрия Новосибирска отчиталась по адресам с негорящими фонарями.

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Освещение Чистое небо Академгородок Максим Кудрявцев Новосибирск
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Комментарии
147
diver
6 часов
Потом окажется, что освещение не работает, а где обрыв - непонятно, поэтому надо опять провода на столбы вернуть.
Zemb
6 часов
какую бурную деятельность за неделю развил.... а чё там с ЦУМом? 😎
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