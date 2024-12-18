В Академгородке решили спрятать провода со столбов в канализацию

Вместе с заменой фонарей все сети связи укладываются под землю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пилотный проект «Чистое небо» запустили в новосибирском Академгородке — здесь планируют спрятать провода. Как рассказал мэр Максим Кудрявцев, проект планируют полностью завершить за два года.

— Мы выставляем новые опоры уличного освещения. Делаем это по принципу «Чистого неба». Все сети связи укладываются в специальную канализацию, которая строится параллельно сети уличного освещения. В результате горожане проезжают, видят современные новые опоры, хорошие источники светодиодного освещения, но не видят проводов, — объяснил мэр в эфире радио «Городская волна».

Он добавил, что похожий проект планируют запустить и на площади Калинина. Также Максим Кудрявцев прокомментировал запрос горожан на модернизацию освещения улиц.

— Если модернизировать систему уличного освещения в Новосибирске, то это миллиарды рублей. Не всегда такие средства в нашем бюджете есть. В бюджете будем эти средства планировать для того, чтобы в разных уголках Новосибирска эту работу проводить, — заключил мэр.