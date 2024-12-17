«Это варварски»: в Новолуговом трактор снес 40 молодых деревьев — жители заподозрили скандального застройщика

Сосны оказались в куче снега Источник: Иван Медведев











В конце прошлой недели в селе Новолуговом Новосибирской области разразился скандал. Во время вечерней прогулки местные жители недосчитались почти 40 молодых сосен, высаженных ими на общей территории — ее планировали превратить в сквер. В сносе деревьев заподозрили застройщика, которого ранее обвинили в возведении магазина без разрешения. Кому всё-таки принадлежит территория с уничтоженными деревьями и по чьей инициативе их снесли, разбиралась корреспондент НГС.

«Заказчик показывал, что счищать»

Местный житель прислал НГС кадры последствий Источник: Иван Медведев

13 декабря жители квартала «Зелёный» в Новолуговом не досчитались примерно 40 молодых деревьев. Член правления СНТ СН «Зеленый квартал» Иван Медведев рассказал корреспонденту НГС, что инцидент произошел в районе частного дома на улице Сиреневая, 18.

— Вчера мы гуляли, смотрим — куча снега лежит за забором, а там сосны. Они [рабочие] вызвали трактор: мы по камерам посмотрели, как [он] заезжал, выезжал, как все это делал. Они трактором все снесли, соскребли, счистили, — сказал Иван.

Летом жители проводили работы по озеленению Источник: Иван Медведев











Мужчина уточнил, что члены общества голосовали за создание новой парковой зоны в этом месте и в перспективе планировали поставить среди деревьев скамейки. Сосны жителям квартала выделили в местной администрации, а в октябре к ним добавили еще 10 кедров.

— Снесли 39 деревьев, 6 осталось, — возмутился Иван Медведев. — Выяснили, что за трактор. Я позвонил в организацию, а они говорят: «Мы не при делах. Нам заказчик показывал, что счищать».

Магазин вместо дома

По словам Ивана Медведева, территория, на которой высадили, а на прошлой неделе вдруг разом снесли все деревья, находится в общем пользовании СНТ. В ее расчистке жители заподозрили застройщика, связанного с ГК «Собер», — «Собер-Инвест». Ранее фирму обвиняли в возведении коммерческого объекта без законных оснований.

ООО «Собер-Инвест», по данным «Контур.Фокус», образовали в Новосибирске в апреле 2023 года, соучредители — Евгений Соколов и Михаил Берилло. На конец 2023 года чистый убыток предприятия составил 8 тысяч рублей.

ООО Группа компаний «Собер» создано в Новосибирске в июне 2021 года, оно почти в равных долях принадлежит Елене Соколовой, Анастасии Непомнящих и Михаилу Берилло. Последний занимает должность директора компании. Помимо этого, Берилло — директор и владелец еще нескольких компаний. Кроме «Собер-Инвест» это ООО «Бета», «Собер-Аренда», «УК-Собер». Он также имеет долю в агентстве недвижимости «Инвест-проект».

В июле НГС сообщал, что компания начала на месте жилого дома в квартале «Зеленый» строить магазин. Речь идет об участке вблизи остановки «Жилмассив Березки-2», как раз вдоль него и были высажены сосны и кедры.

На скриншоте карты — место, где проводили работы. Вторая схема — файлы, которые якобы ранее высылали местной жительнице из ГК «Собер» Источник: Мария Щукина, 2ГИС











Иван Медведев рассказал, что компанию «Собер-Инвест» в качестве заказчика работ ему сказали в компании, которая их проводила.

— Плюс мы по камере видели, что с ним машина заезжала, которая постоянно ездит на стройку, — сказал Иван. — Вчера приезжал участковый.

Из нескольких десятков молодых деревьев на территории осталось только восемь Источник: Иван Медведев











В ГУ МВД России по региону НГС сообщили, что 13 декабря в полицию поступило заявление, проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В пресс-службе ведомства подтвердили, что на место выезжал участковый уполномоченный полиции.

Жители пожаловались и администрации Новолуговского сельсовета, которая и выделяла деревья для благоустройства.

— До собственников мы не дозвонились — в «Собер-Инвесте» никого на месте не было, — рассказал корреспонденту НГС глава сельсовета Александр Раитин. — Думаю, что это «Собер-Инвест», потому что эта территория прилегает к ним, но не является их собственностью. И они расчищали конкретно эту площадку перед своим зданием.

Глава сельсовета добавил, что снесенными оказались деревья в границах дачного общества: на муниципальной земле их не тронули.

— То, что сосны снесли, — это, конечно, по-варварски. Но те, которые администрация выделяла, чуть-чуть дальше, а здесь жители еще раньше высадку делали самостоятельно, — объяснил Александр Раитин.

«Взяли со всех показания»

По данным НГС, собственно работы на площадке проводила компания «СибирьСпецТехника» по заказу «ААА Строй».

По данным «Контур.Фокус», в Новосибирской области зарегистрировано лишь одно ООО «ААА Строй» — на улице 1-я Ельцовка. Руководителем и владельцем компании выступает Павел Перетягин. На конец 2023 года выручка предприятия составила 12,8 миллиона, чистая прибыль — 172 тысячи рублей. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Руководитель «ААА Строй» Павел Перетягин объяснил НГС, что фирма не является заказчиком работ — организация лишь предоставляла технику.

— Заказчик убирал снег, что-то там, вроде бы, повредили. Сегодня, по моей информации, там был участковый. Взял со всех показания, — рассказал он. — По моей информации, вроде как было сказано, что если что-то повредили, то заново высадят. Это же не специально делалось, если даже и делали.

Кто же выступал заказчиком работ, он не уточнил. Тем не менее, на сайте администрации Новосибирского района опубликован документ, связанный со спорным участком на улице Сиреневой — в нем как раз фигурирует компания «Собер-Инвест».

Речь идет об июльском приказе регионального минстроя об отказе на выдачу компании разрешения на строительство магазина.

— Отказать ООО «Собер-Инвест» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства «Магазины (4.4)» в отношении земельного участка <…>, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Новолуговской с/с, с. Новолуговое, квартал «Зеленый», ул. Сиреневая, з/у № 18, — сказано в документе.

Компания оспорила решение ведомства в Арбитражном суде, но в удовлетворении ее требований было отказано. Согласно материалов дела, «Собер-Инвест» просила изменить условно разрешенный вид использования приобретенного вместе с домом земельного участка, чтобы реконструировать дом в магазин. Для этого нужно было пройти через процедуру публичный слушаний.

Слушания были проведены, но после них минстрой получил сразу несколько возражений от владельцев смежных со спорным участков и администрации Новолуговского сельсовета, и принял решение отказать застройщику в разрешении на реконструкцию дома в магазин. Стоит отметить, что ведомство отказывало «Собер-Инвесту» дважды: в феврале и июне 2024 года.

Решение Арбитражного суда устояло в апелляционной инстанции в Томске в сентябре, «Собер-Инвест» его не обжаловала. По данным картотеки арбитражных дел, при этом он подал иски к администрациям Новолуговского сельсовета и Новосибирского района, а также к СНТ СН «Зеленый квартал». Дела находятся в производстве.