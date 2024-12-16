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Город Затронет Юго-Западный жилмассив: из-за аварии на Титова снизят параметры в десятках домов

Затронет Юго-Западный жилмассив: из-за аварии на Титова снизят параметры в десятках домов

Полностью отключили отопление в 23 домах

397
2 комментария

Авария произошла на перекрестке улиц Титова и Связистов

Источник:

В десятках домов снизят параметры из-за коммунальной аварии на улице Титова. По данным СГК, от отопления отключат 23 многоквартирных дома.

Управляющая компания «СПАС-Дом» сообщила, что с 16:00 сегодняшнего дня до 08:00 завтрашнего дня понизятся параметры теплоносителя по Юго-Западному жилмассиву.

По данным СГК, в контуре отключения отопления 23 многоквартирных дома. В пресс-службе сообщили, что тепла нет в ряде домов по улицам Полтавская, Курганская, Связистов, Пермская, Оборонная, Ялтинская, Волховская, Степная. Известно, что отопления не будет до 08:00 17 декабря.

Проблемы с отоплением возникли из-за коммунальной аварии по улице Титова, сотрудники СГК работают на месте, перекрывают трубопровод и готовятся приступить к ремонту. НГС следит в режиме онлайн за тем, как Новосибирск переживает аварию.

Если в вашем доме сейчас проблемы с отоплением, расскажите об этом нам. Мы составим карту проблемных домов.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
3
Звездолет Сигареты Вега
1 минута
Дайте угадаю, может в Мерии?
Гость
3 минуты
Не так много, это же не тысяча домов , проблему решат быстро
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