Затронет Юго-Западный жилмассив: из-за аварии на Титова снизят параметры в десятках домов

Авария произошла на перекрестке улиц Титова и Связистов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В десятках домов снизят параметры из-за коммунальной аварии на улице Титова. По данным СГК, от отопления отключат 23 многоквартирных дома.

Управляющая компания «СПАС-Дом» сообщила, что с 16:00 сегодняшнего дня до 08:00 завтрашнего дня понизятся параметры теплоносителя по Юго-Западному жилмассиву.

По данным СГК, в контуре отключения отопления 23 многоквартирных дома. В пресс-службе сообщили, что тепла нет в ряде домов по улицам Полтавская, Курганская, Связистов, Пермская, Оборонная, Ялтинская, Волховская, Степная. Известно, что отопления не будет до 08:00 17 декабря.