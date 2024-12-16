В туалеты в новосибирском метро могут начать пускать по картам — ждать ли бесплатного входа

Туалеты есть на некоторых станциях Новосибирского метрополитена Источник: 2ГИС / Е Е











В Новосибирске планируют ввести безналичную оплату за посещение туалетов, которые находятся на станциях метро. Вход в них сейчас возможен только за наличные деньги, а именно — за 10-рублевые монеты. Стоимость посещения — 20 рублей.

О проблемах с оплатой новосибирцы писали в 2ГИС.

— Нет туалетной бумаги, нет мыла, не работает сушилка для рук. Принимает только две десятки монетками — если деньги есть, а этих монет нет, не попадешь в туалет никак. Пришлось проходить квест с покупкой ранним утром бумаги и разменом монет. Ну, конечно, хорошо, что хоть такой туалет можно посетить в седьмом часу утра, других вариантов вообще не было, — пожаловалась Лана.

— Там вообще уборка есть? Сделайте оплату картой! — добавила Тамара.

На запрос НГС в МУП «Новосибирский метрополитен» сообщили, что это связано с техническим оснащением оборудования.

— В настоящее время прорабатывается техническая возможность безналичной оплаты. Стоимость посещения туалета определена согласно калькуляции затрат на услуги платных туалетов. Вопрос о бесплатном посещении туалетов не рассматривается, — говорится в официальном ответе.

А что касается уборки и туалетной бумаги, то из ответа следует, что это обеспечивают в соответствии с нормами и согласно технологическому процессу.