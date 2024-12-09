«Ездить оттуда и обратно ад»: что новосибирцы думают о жизни в Нижней Ельцовке — собрали мнения читателей НГС

Мнения горожан разделились Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы бурно отреагировали на публикацию НГС о Нижней Ельцовке. Горожане оставили свыше 200 комментариев под новостью, высказавшись о плюсах и минусах жизни в микрорайоне. Мы собрали самые интересные комментарии.

Некоторые читатели НГС отметили «атмосферу спокойствия» в микрорайоне. Кроме того, многих привлекает в Нижней Ельцовке близость леса.

— Жили в Н.Е. (Нижняя Ельцовка, — прим.ред) 8 лет, переехали, когда старший ребенок в школу пошел. Теперь собираемся обратно, как говорится: «Что еще надо, чтобы встретить спокойную старость», — написал читатель НГС.

— Прелесть Нижней Ельцовки — в изолированности, тишине и лесу рядом. Побегать на лыжах, снег чистый, воздух, — поделился мнением другой пользователь.

— Сама живу в Академе, мама — в «Ельцовке». 100% сами переедем в «Ельцовку» годиков через 4-5. Какая природа, атмосфера спокойствия и уюта… Для жизни есть все, — написала читательница НГС. — Единственное, возможно, у кого нет машины, сложновато. Но у всех, у кого нет машины или метро под подъездом, не очень комфортно с передвижением.

При этом многие читатели НГС сообщили о проблеме с транспортом. Некоторые также добавили, что в микрорайоне «скучно».

— Отличное место для детей и пенсионеров. Для первых — безопасно, и много горок, с которых зимой кататься, в отличие от города. А для вторых — тишина и чистый воздух. Для людей в возрасте 17-50 там жизни нет. Скучно до безумия, работать — учиться негде, приходится ездить. А ездить оттуда и обратно ад, — заявил читатель НГС.

— Какой ад? 10-20 минут до «Городка», смотря в какое место нужно. В город выезжаю не в час-пик, добираюсь до центра за 30-40 минут обычно, — возразил сибиряку другой пользователь.

— Пожила немного в Нижней Ельцовке 18 лет назад. Очень нравилось, что тихо, красиво, с ребенком маленьким гулять было просто замечательно. Вернулась бы на пенсии туда жить, а пока нет — с транспортом там действительно беда, родственники жалуются, — отметила читательница НГС.

— Когда-то учился в районе «ИКЭМа», когда был студентом. Летом очень нравилось там, спокойно. Мечтал жить в Нижней Ельцовке, но сейчас понимаю, что хлебнул бы, если бы каждый день по пробкам туда-сюда, — заявил еще один пользователь.