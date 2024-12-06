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Город Смертность превышает рождаемость: сколько человек умерло в Новосибирской области с начала года — статистика ЗАГСа

Смертность превышает рождаемость: сколько человек умерло в Новосибирской области с начала года — статистика ЗАГСа

В ноябре скончалось более 2,5 тысячи человек

627
12 комментариев

Рождаемость продолжает падать

Источник:

Более чем на 10 тысяч человек смертность превышает рождаемость в Новосибирской области. Такие данные опубликовал ЗАГС по итогам 11 месяцев 2024 года.

Так с начала года в регионе умело 34 275 человек, а родилось 22 922 детей. Только лишь за ноябрь смертность превысила рождаемость на тысячу человек: умерло — 2876, родилось 1872.

По сравнению с прошлым месяцем смертность сократилась на тысячу, но и рождаемость упала. В октябре умерло 3314 человек, а родилось 2187 младенцев.

Ранее в ЗАГСе назвали возраст самой пожилой пары, поженившейся в Новосибирской области в этом году.

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Смертность Рождаемость Новосибирск
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Комментарии
22
265889986
10 минут
Да ,не зря фаны вв нахваливают то что происходит сейчас ,так типа хорошо ещё никогда не жили и всё благодаря ему
Гость
16 минут
странно, где же умирают молодые мужчины титульной нации
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