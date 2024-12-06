Смертность превышает рождаемость: сколько человек умерло в Новосибирской области с начала года — статистика ЗАГСа

Рождаемость продолжает падать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Более чем на 10 тысяч человек смертность превышает рождаемость в Новосибирской области. Такие данные опубликовал ЗАГС по итогам 11 месяцев 2024 года.

Так с начала года в регионе умело 34 275 человек, а родилось 22 922 детей. Только лишь за ноябрь смертность превысила рождаемость на тысячу человек: умерло — 2876, родилось 1872.

По сравнению с прошлым месяцем смертность сократилась на тысячу, но и рождаемость упала. В октябре умерло 3314 человек, а родилось 2187 младенцев.