Назван возраст самой пожилой пары, поженившейся в Новосибирской области в этом году

Невеста и жених старше 80 лет Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











17284 пары вступили в брак с начала года в Новосибирской области. Об этом НГС сообщили в региональном ЗАГСе.

Как отметили в управлении, самой возрастной стала пара, в которой невесте на момент вступления в брак исполнилось 86 лет, жениху — 93 года.

— За 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 987 записей актов о заключении брака в отношении мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше, вступивших в брак. Всего же в брак вступили 1224 женщины и 1639 мужчин в возрасте от 50 лет и старше, — пояснили в ЗАГСе.