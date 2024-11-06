Назван возраст самой пожилой пары, поженившейся в Новосибирской области в этом году

17284 пары вступили в брак с начала года в Новосибирской области. Об этом НГС сообщили в региональном ЗАГСе.
Как отметили в управлении, самой возрастной стала пара, в которой невесте на момент вступления в брак исполнилось 86 лет, жениху — 93 года.
— За 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 987 записей актов о заключении брака в отношении мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше, вступивших в брак. Всего же в брак вступили 1224 женщины и 1639 мужчин в возрасте от 50 лет и старше, — пояснили в ЗАГСе.
Ранее сибиряка отправили в колонию за жестокую расправу над женой прямо в ЗАГСе. Пара пришла разводиться.