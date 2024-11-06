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Семья Назван возраст самой пожилой пары, поженившейся в Новосибирской области в этом году

Назван возраст самой пожилой пары, поженившейся в Новосибирской области в этом году

С начала года более 17 тысяч пар вступили в брак

2 108
36 комментариев

Невеста и жених старше 80 лет

17284 пары вступили в брак с начала года в Новосибирской области. Об этом НГС сообщили в региональном ЗАГСе.

Как отметили в управлении, самой возрастной стала пара, в которой невесте на момент вступления в брак исполнилось 86 лет, жениху — 93 года.

— За 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 987 записей актов о заключении брака в отношении мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше, вступивших в брак. Всего же в брак вступили 1224 женщины и 1639 мужчин в возрасте от 50 лет и старше, — пояснили в ЗАГСе.

Ранее сибиряка отправили в колонию за жестокую расправу над женой прямо в ЗАГСе. Пара пришла разводиться.

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Комментарии
37
МАРГО
51 минута
86 и 93 года? Вступили в брак? Если по любви, то одобряю😂❤️❤️❤️
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
54 минуты
Я в свои 82 года, как я вижу из статьи, вполне себе еще молодой и привлекательный жених для дамы лет так 40-50. Надо бы мне, пожалуй, создать анкету на сайте знакомств НГС. Может быть и найду себе утеху, которая меня устроит. А что? Я вполне себе еще молод, пенсия хорошая, квартира в центре, дача. Еще летаю на отдых в ОАЭ, Вьетнам и Таиланд. Я очень хороший жених.
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