В Бугринском лесу закроют проезд для автомобилей — так власти борются с закладчиками

Работы на участке уже начались Источник: «Бугринский комитет»











В Новосибирске в районе Бугринского леса вводят ограничения для проезда машин и усиливают охрану территории. В общественной организации «Бугринский комитет» надеются, что это поможет бороться с закладчиками и маргиналами.

На территории установят шлагбаум для проезда спецмашин на берег и установят вагончик охраны со штатом сотрудников 6 человек. Сотрудники будут патрулировать территорию от парка Арена до устья реки Тула. После расчистки свалок в районе гаражей и вывоза мусора проезд ограничат с улицы Тракторной.

— Надеемся, что с введением ограничительных мер для проезда автомобилей, на берегу у нас станет гораздо чище, да и закладчиков с маргинальными личностями поубавится. При условии финансирования в следующем году также территория будет патрулироваться на постоянной основе, — говорится в посте.

Также на улицах деревни Бугры разместят информационные таблички об ограничении проезда к реке.