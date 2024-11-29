НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 751мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Деды Морозы собрали подарки
Где работает UnionPay
Кто строит новую Россию
Кризис авторынка
Копим на будущее
Актриса с ДЦП
Новости в Telegram
Город В Бугринском лесу закроют проезд для автомобилей — так власти борются с закладчиками

В Бугринском лесу закроют проезд для автомобилей — так власти борются с закладчиками

На территории установят шлагбаум

1 258
37 комментариев

Работы на участке уже начались

Источник:

В Новосибирске в районе Бугринского леса вводят ограничения для проезда машин и усиливают охрану территории. В общественной организации «Бугринский комитет» надеются, что это поможет бороться с закладчиками и маргиналами.

На территории установят шлагбаум для проезда спецмашин на берег и установят вагончик охраны со штатом сотрудников 6 человек. Сотрудники будут патрулировать территорию от парка Арена до устья реки Тула. После расчистки свалок в районе гаражей и вывоза мусора проезд ограничат с улицы Тракторной.

— Надеемся, что с введением ограничительных мер для проезда автомобилей, на берегу у нас станет гораздо чище, да и закладчиков с маргинальными личностями поубавится. При условии финансирования в следующем году также территория будет патрулироваться на постоянной основе, — говорится в посте.

Также на улицах деревни Бугры разместят информационные таблички об ограничении проезда к реке.

Ранее доставщик снес шлагбаум во дворе дома в Тихом центре. Местная жительница заявляет, что теперь на придомовую территорию заезжают чужие машины.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Бугринский лес Шлагбаум Новосибирск
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
37
ПРО
57 минут
давайте уже и Красный проспект перекроем! Вся алея в "кладах"!
Smykson
1 час
"...закроют проезд для автомобилей — так власти борются с закладчиками..." Если принять во внимание, что "закладчики" всегда умнее "шлагбаумовщиков", то для передвижения у них есть лыжи зимой, а велосипеды - летом. Вы пробовали остановить лыжника или велосипедиста? Разве что турникетом в метро и "вертушкой" на проходной завода. А в лесу...."Ищи его! Свищи его!"
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Лариса,48

Елена,46

Евгений,39

Андрей,33

Алексей,24

Игорь,55

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление