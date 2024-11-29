Названа дата, когда в Новосибирске зажгут главную новогоднюю ёлку

На ёлку повесят более двух тысяч шаров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В воскресенье, 1 декабря, в Новосибирске откроют новогодние пространства, в том числе зажгут главную ёлку в Театральном сквере. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— На центральной площадке Театрального сквера засияет главная городская ёлка, оформленная более двумя тысячами шаров. На одной из аллей Первомайского сквера включатся огни на кронах всех деревьев, — говорится в сообщении.

Новогоднее настроение затронет и посетителей улицы Ленина, которую уже традиционно сделали пешеходной. С начала декабря здесь откроют торговые павильоны, оформленные в новогодней тематике.

В мэрии добавили, что с 17:00 до 18:00 в праздничных местах Новосибирска появится Снежная баба с другими сказочными героями. Они будут радовать посетителей праздничной атмосферой, рассказывать о событиях Нового года и посещать известные новогодние локации — улицу Ленина, а также Театральный и Первомайском скверы.