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Город Названа дата, когда в Новосибирске зажгут главную новогоднюю ёлку

Названа дата, когда в Новосибирске зажгут главную новогоднюю ёлку

Она располагается в Театральном сквере перед НОВАТом

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12 комментариев

На ёлку повесят более двух тысяч шаров

Источник:

В воскресенье, 1 декабря, в Новосибирске откроют новогодние пространства, в том числе зажгут главную ёлку в Театральном сквере. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— На центральной площадке Театрального сквера засияет главная городская ёлка, оформленная более двумя тысячами шаров. На одной из аллей Первомайского сквера включатся огни на кронах всех деревьев, — говорится в сообщении.

Новогоднее настроение затронет и посетителей улицы Ленина, которую уже традиционно сделали пешеходной. С начала декабря здесь откроют торговые павильоны, оформленные в новогодней тематике.

В мэрии добавили, что с 17:00 до 18:00 в праздничных местах Новосибирска появится Снежная баба с другими сказочными героями. Они будут радовать посетителей праздничной атмосферой, рассказывать о событиях Нового года и посещать известные новогодние локации — улицу Ленина, а также Театральный и Первомайском скверы.

Ранее НГС писал о том, как Новосибирск украсят к новогодним праздникам.

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Комментарии
12
10436257
55 минут
Зачем жечь её?
Коляныч 2.0
52 минуты
Нельзя же вот так просто взять и отказаться от европейских денег на ЛБГТ и развал своей страны. Если что, там молдованы в затылок Украине дышат
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