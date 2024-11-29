Займутся эстакадой: что еще будут ремонтировать на Октябрьском мосту в 2025 году

В следующем году снова будут ремонтировать дорогу Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











Мэрия Новосибирска рассказала, какой ремонт будет сделан в 2025 году на Октябрьском мосту, — он станет продолжением работ, которые велись два года.

Подрядчики в 2025 году должны будут отремонтировать эстакадную часть моста, обустроить деформационные швы, отремонтировать русловые опоры № 1–7, наружное освещение и судовую сигнализацию, устроить антикоррозийную защиту. Также будет проходить ремонт дороги.

О том, будут ли снова перекрывать тротуары, в мэрии Новосибирска не уточнили. Их закрытие рассмотрят на следующем этапе производства. Решать это будут, когда оценят необходимость и безопасность действия.