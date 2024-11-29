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Город эксклюзив Займутся эстакадой: что еще будут ремонтировать на Октябрьском мосту в 2025 году

Займутся эстакадой: что еще будут ремонтировать на Октябрьском мосту в 2025 году

В Новосибирске в 2025 году на Октябрьском мосту отремонтируют эстакаду

1 779
25 комментариев

В следующем году снова будут ремонтировать дорогу

Источник:

Мэрия Новосибирска рассказала, какой ремонт будет сделан в 2025 году на Октябрьском мосту, — он станет продолжением работ, которые велись два года.

Подрядчики в 2025 году должны будут отремонтировать эстакадную часть моста, обустроить деформационные швы, отремонтировать русловые опоры № 1–7, наружное освещение и судовую сигнализацию, устроить антикоррозийную защиту. Также будет проходить ремонт дороги.

О том, будут ли снова перекрывать тротуары, в мэрии Новосибирска не уточнили. Их закрытие рассмотрят на следующем этапе производства. Решать это будут, когда оценят необходимость и безопасность действия.

На прошлой неделе, 22 ноября, новосибирцам стали доступны тротуары спустя два года.

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Новосибирск Октябрьский мост Мэрия Ремонт
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Комментарии
25
Smykson
51 минута
Не пора ли убирать милитари - коментарии ещё на стадии зачатия? Хочет писать - пусть пишет от своего имени.
274671462
59 минут
Походу дорвались до "ремонта" мостов и это теперь надолго, нужно деньги осваивать.
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