На Октябрьском мосту открыли тротуары — пешеходов не пускали туда два года

На мосту поставили новое ограждение Источник: Мэрия Новосибирска











В Новосибирске на Октябрьском мосту стали доступны тротуары для пешеходов. Об этом сообщила мэрия города.

Проходные пути, как напоминает МКУ «Гормост» были закрыты с ноября 2022 года. Во время ремонта Октябрьского моста полностью заменили старые тротуары и обновили тротуарную консоль, то есть балки. Заменили и старое пешеходное ограждение.

В пресс-службе мэрии Новосибирска написали, что тротуары будут доступны без ограничений всю зиму. При этом не написали, закроют ли их снова, когда начнется ремонт весной. Чтобы уточнить этот момент, корреспондент НГС направила запрос в администрацию города.