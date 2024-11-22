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Дороги и транспорт На Октябрьском мосту открыли тротуары — пешеходов не пускали туда два года

На Октябрьском мосту открыли тротуары — пешеходов не пускали туда два года

Ограждение на мосту поставили новое

142
3 комментария

На мосту поставили новое ограждение

В Новосибирске на Октябрьском мосту стали доступны тротуары для пешеходов. Об этом сообщила мэрия города.

Проходные пути, как напоминает МКУ «Гормост» были закрыты с ноября 2022 года. Во время ремонта Октябрьского моста полностью заменили старые тротуары и обновили тротуарную консоль, то есть балки. Заменили и старое пешеходное ограждение.

В пресс-службе мэрии Новосибирска написали, что тротуары будут доступны без ограничений всю зиму. При этом не написали, закроют ли их снова, когда начнется ремонт весной. Чтобы уточнить этот момент, корреспондент НГС направила запрос в администрацию города.

На прошлой неделе, 11 ноября, в Новосибирске возобновили движение по всем полосам Октябрьского моста.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Октябрьский мост Тротуар Мэрия
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Комментарии
4
Француз22
1 минута
Зря открыли. Будут теперь прыгать с моста от сумм начисленных по ипотеке и автокредитов.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
3 минуты
Самое время там пешком ходить😆
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