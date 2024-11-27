Миллион на снег: как в Новосибирске готовятся к фестивалю снежных фигур

В Новосибирске ищут подрядчика, который сделает заготовки для проведения «Сибирского конкурса снежной скульптуры». За работу готовы заплатить почти миллион рублей.

Победитель аукциона должен разместить снежные заготовки для фигур в парке «Арена» в период с 10 по 27 декабря. 3 января с них снимут опалубку, во время конкурса рядом будут проводить уборку. 1 февраля, после окончания мероприятия, подрядчик демонтирует фигуры и вывезет снег с территории.