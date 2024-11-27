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Город Новый год в Новосибирске Миллион на снег: как в Новосибирске готовятся к фестивалю снежных фигур

Миллион на снег: как в Новосибирске готовятся к фестивалю снежных фигур

Мероприятие пройдет в парке «Арена»

1 483
13 комментариев

Снежные фигуры простоят в парке «Арена» до 1 февраля

Источник:

В Новосибирске ищут подрядчика, который сделает заготовки для проведения «Сибирского конкурса снежной скульптуры». За работу готовы заплатить почти миллион рублей.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали в «Системе торговых аналитических решений». Заказчик — «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска.

Победитель аукциона должен разместить снежные заготовки для фигур в парке «Арена» в период с 10 по 27 декабря. 3 января с них снимут опалубку, во время конкурса рядом будут проводить уборку. 1 февраля, после окончания мероприятия, подрядчик демонтирует фигуры и вывезет снег с территории.

Максимальная стоимость работ составляет 915 тысяч рублей. Подрядчика выберут 27 ноября.

Прошлый фестиваль снежных фигур прошел в Новосибирске в начале 2024 года. Посмотрите в фоторепортаже НГС, какие работы сделали мастера из разных городов России.

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Комментарии
13
280261673
3 часа
Я бы выбрал тему "Недострои Новосибирска". Ох у авторов пространства для работы будет. Станцию метро "Спортивная" вообще с натуры ваять можно будет.
Гость
3 часа
перекладывает снег- зарабатываем лям, потом вывозим ещё зарабатываем. нескончаемый поток денег
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