Миллион на снег: как в Новосибирске готовятся к фестивалю снежных фигур

В Новосибирске ищут подрядчика, который сделает заготовки для проведения «Сибирского конкурса снежной скульптуры». За работу готовы заплатить почти миллион рублей.
Информацию о поиске подрядчика опубликовали в «Системе торговых аналитических решений». Заказчик — «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска.
Победитель аукциона должен разместить снежные заготовки для фигур в парке «Арена» в период с 10 по 27 декабря. 3 января с них снимут опалубку, во время конкурса рядом будут проводить уборку. 1 февраля, после окончания мероприятия, подрядчик демонтирует фигуры и вывезет снег с территории.
Максимальная стоимость работ составляет 915 тысяч рублей. Подрядчика выберут 27 ноября.
Прошлый фестиваль снежных фигур прошел в Новосибирске в начале 2024 года. Посмотрите в фоторепортаже НГС, какие работы сделали мастера из разных городов России.