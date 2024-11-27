«В жилых домах — только кафе с мороженым»: читатели НГС обсудили шум в баре на Ленина в Новосибирске

Memories находится в подвале жилого дома Источник: Александра Сапожникова / 2ГИС











Недавно НГС писал о том, что жительница дома на Ленина, 20 недовольна работающим в подвале баром-пиццерией Memories. Она заявляет, что музыка мешает ей спать, а посетители бара шумят под окнами. При этом руководитель заведения ответил, что в Memories нет нарушений из-за громкого звука. Читатели НГС оставили больше сотни комментариев под публикацией. Мы собрали подборку самых интересных.

Некоторые горожане встали на сторону жительницы дома. Некоторые из них представились ее соседями.

— Каждую пятницу после 23:00 начинаю звонить в этот бар, так как музыка играет так громко, что на моем втором этаже не слышу собственный телевизор, — высказался гость.

— Как же я ее понимаю, много лет боролся с баром в подвале, почти каждую ночь полицию приходилось вызывать, и все безрезультатно, — написал другой читатель.

— Я поддерживаю женщину. Я против всяких баров в жилых домах, ну если только кафе без алкоголя, кафе с мороженым или кофейня. Все остальное — вне жилых домов! Или вообще за городом! — Высказался анонимный пользователь.

— Ночной бар и тишина… Так бывает? — усомнился комментатор с никнеймом ex_Tommy58.

Но нашлись и те комментаторы, которые встали на сторону заведения и его посетителей.

— В этом доме три ресторана и два бара. Так вот, эти бары работают до часу ночи, и как понял, никому не мешают, — написал анонимный гость.

— Да, действительно, курение и громкие разговоры возможны около бара, но опять же, вы пройдитесь по всей Ленина, там гораздо хуже есть и контингент, и поведение у людей, — высказался Александр Ващук.

— Иногда бываю в этом баре, и шума, выходящего за рамки приличия, ни разу не наблюдала. Если кто-то курит у входа, сотрудники сразу просят посетителей отойти в другое место, чтобы не мешать никому. Музыку обычно не слышно, даже если отойти во второе крыло бара, не то, что на втором этаже дома, — написала еще одна жительница города.

Как ранее рассказал НГС Денис Глобенко, учредитель бара Memories, заведение работает шесть лет. За это время, по его словам, из всех жильцов проблемы с шумом были только у Юлии.

— Мы небольшое заведение, в котором нет акустической системы, у нас нет танцпола. У нас только 10 столиков и торговый зал 50 квадратных метров. Мы не можем так шуметь, у нас играет фоновая музыка. Люди у нас просто общаются. А Юлия живет на втором этаже и по диагонали до нее звук не доходит, — описывает директор.