«Мешаем просто своим присутствием»: жительница дома на Ленина воюет с баром в подвале — ей не нравятся его посетители

Memories находится в подвале жилового дома Источник: Александра Сапожникова / 2ГИС











В Новосибирске жительница дома на Ленина, 20 развернула борьбу против бара-пиццерии Memories. Заведение располагается в подвале ее дома. Юлия заявляет, что музыка ей мешает спать, а посетители бара шумят под окнами. Женщина постоянно вызывает полицию и получает уведомление об отказе в возбуждении дела. Директор бара же считает, что у него в заведении всё в порядке, а жительница принимает прохожих за их посетителей бара.

«Невозможно отдыхать»

Как рассказала местная жительница Юлия, борьба с баром продолжается уже около пяти лет.

— Все заведения в нашем доме соблюдают закон о тишине и закрываются вовремя. Это заведение только открывается в 22:00 и работает до 2–3 ночи с очень громко играющей музыкой, — настаивает читательница НГС.

Юлия сообщила, что неоднократно обращалась в полицию, и предоставила несколько документов, из которых около десяти — это отказы в возбуждении дела по административным нарушениям.

— Невозможно отдыхать, спать, окна на улицу Ленина никто не открывает. Такое чувство, что наши подвалы — это какая-то неприкасаемая территория, — заявляет Юлия.

По словам женщины, ей мешают как посетители, так и сам бар. Там устраивают диджей-сеты, которые слышат все жители дома, считает она.

Юлия прислала в редакцию видео с толпой перед баром. Корреспондент НГС просила предоставить запись с громкой музыкой из Memories, но Юлия так этого и не сделала.

Юлии не нравится, что под окнами собираются посетители бара Источник: читательница НГС

«За граждан на улице бар не отвечает». Ответ от МВД

В документе от 2023 года МВД по Новосибирской области говорится, что Юлия позвонила и пожаловалась на то, что посетители шумят и курят у входа в заведение. Полицейские взяли объяснение от сотрудника пиццерии.

— Их заведение не нарушает покой граждан после 22 часов. Они не несут ответственности за действия граждан, которые находятся на улице. В их заведении имеются информационные таблички о том, что шуметь и курить около входа в бар запрещено, — отметили полицейские.

Сотруднику вынесли предостережение о недопустимости совершать административное преступление. В том же 2023 году жители вызывали сотрудников МВД из-за толпы, которая шумела под окнами. Там было семь человек. Но на момент прибытия полицейских на месте уже никого не оказалось.

«У нас нет ни акустики, ни танцпола»

Учредитель бара Memories Денис Глобенко объяснил, что бар работает уже шесть лет и на протяжении этого времени у них проблема только с одним жильцом — с Юлией. Женщина живет на втором этаже и между баром и ее квартирой есть «прослойка» в один этаж.

— Она говорит, что вопросы от жильцов, но на самом деле, все заявления, которые она писала во все возможные органы, в полицию и так далее, только от нее либо от ее мужа. Мешаем ей мы просто своим существованием. Ко мне неоднократно приходили из администрации с ее обращениями. Якобы люди вообще не могут здесь делать бизнес, потому что запрещено. Но это не запрещено, мы имеем право вести деятельность, — рассказал Денис Глобенко.

По словам директора, на Ленина очень много заведений общепита. И по вечерам по улице ходят много посетителей из разных кафе и ресторанов. Часть из них курит на перекрестке, на углу дома на Ленина, 20. А у Юлии на этот угол выходят окна. Женщина несколько раз вызывала полицию на курящих людей, но сотрудники МВД на такие вызовы не приезжали. Денис Глобенко считает, что по этой причине Юлия начала вызывать полицию в бар.

— Мы небольшое заведение, в котором нет акустической системы, у нас нет танцпола. У нас только 10 столиков и торговый зал 50 квадратных метров. Мы не можем так шуметь, у нас играет фоновая музыка. Люди у нас просто общаются. А Юлия живет на втором этаже и по диагонали до нее звук не доходит, — описывает директор.

Сотрудники Memories даже обратились в Роспотребнадзор для замера уровня шума. Музыку включали в баре, а замеры проводили в квартире Юлии. Денис Глобенко уверяет, что бар делает всё возможное: везде висят объявления, чтобы люди рядом не курили. На улицу выходят сотрудники бара, которые просят вести себя потише.

Пару раз за несколько лет, признается директор, были штрафы из-за шума. Но бар их заплатил и сотрудники стараются больше такого не допускать.

Как вспоминает Денис Глобенко, несколько лет назад Юлия попросила установить кондиционер у себя в квартире, чтобы ей не приходилось открывать окна. Такая практика была у некоторых заведения на Ленина для других жителей. Но в Memories от такой идеи отказались.



Юлия же отмечает, что кондиционер не поглощает звуки и вопрос снимется, если за счет Memories ей установят шумоизоляцию.

— У нее просто цель испортить нам жизнь. У нас не бывает драк, у нас нет охраны. У нас не бывает скандалов. К нам приходит творческая, культурная молодежь, которая выпивает, общается, вкусно кушает. Мы же не просто какая-то пивнушка, мы гастрономическое заведение, — считает директор.

Юлия иногда звонит Денису Глобенко в 10 или 11 часов вечера и жалуется, что у нее в квартире шумно. Директор утверждает, что даже бывал в доме у женщины, но не услышал музыку из бара внутри ее жилья.